Шойгу вручил личный штандарт замглавы Минобороны Александру Фомину
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Александр Фомин
Источник: Алексей Дружинин / РИА Новости
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил личный штандарт недавно назначенному замглавы Минобороны Александру Фомину.
На заседании коллегии Минобороны Шойгу проинформировал ее членов об изменениях в составе.
"Фомин Александр Васильевич приступил к исполнению обязанностей члена коллегии в новом качестве - заместителя министра обороны. Сегодня ему вручается почетный знак - личный штандарт, который символизирует ответственность за руководство органами военного управления", - сказал Шойгу на церемонии вручения штандарта.
Президент России назначил Фомина замглавы Минобороны РФ 31 января. Ранее Фомин занимал пост директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
17.02.2017
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