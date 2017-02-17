Шойгу вручил личный штандарт замглавы Минобороны Александру Фомину



Александр Фомин

Источник: Алексей Дружинин / РИА Новости Александр ФоминИсточник: Алексей Дружинин / РИА Новости

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил личный штандарт недавно назначенному замглавы Минобороны Александру Фомину.

На заседании коллегии Минобороны Шойгу проинформировал ее членов об изменениях в составе.

"Фомин Александр Васильевич приступил к исполнению обязанностей члена коллегии в новом качестве - заместителя министра обороны. Сегодня ему вручается почетный знак - личный штандарт, который символизирует ответственность за руководство органами военного управления", - сказал Шойгу на церемонии вручения штандарта.

Президент России назначил Фомина замглавы Минобороны РФ 31 января. Ранее Фомин занимал пост директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.