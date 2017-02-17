СМИ: Китай в апреле выведет на орбиту новейший спутник для сверхскоростного интернета
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Отрасли и сферы: Космонавтика + Новые разработки, Электроника и оптика + Новые разработки
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РН "Чанчжэн-3Б" на стартовом столе.
Источник: http://www.itar-tass.com/
Запуск планируется осуществить с космодрома Сичан, спутник будет выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3В"
ПЕКИН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай планирует осуществить в апреле запуск новейшего спутника Shijian-13, который позволит создать в стране модернизированную систему сверхскоростного беспроводного интернета. Об этом сообщила газета China Daily.
Космический аппарат разработан Китайской академией космических технологий (КАКТ), он будет выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3В". Запуск планируется осуществить с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань).
"Спутник весит 4,6 метрические тонны. Он будет находиться на геостационарной орбите на высоте 36 тыс. метров в течение ближайших 15 лет", - отмечается в заявлении академии.
Shijian-13 будет обеспечивать Ка-диапазон (от 26,5 до 40 ГГц), что позволит передавать данные со скоростью 20 гигабайт в секунду. "Этот спутник станет самым передовым из имеющихся аналогов национального производства. В рамках эксперимента он будет обеспечивать оптическую связь с использованием лазеров в звене космос-Земля", - отметили разработчики.
Как сообщили в академии, в июне КНР намерена запустить с южного космодрома Вэньчан еще один космический аппарат - Shijian-18 - для спутниковых платформ нового поколения DFH-5, поддерживающих режим скачкообразного изменения частоты (СИЧ).
К настоящему моменту КАКТ разработала несколько спутников для других стран, в частности Венесуэлы, Лаоса и Пакистана, в ближайшее время планируется подготовить для экспорта более 10 космических аппаратов. Помимо спутниковой, Китай активно развивает комплексную программу строительства Национальной орбитальной станции, которую собирается окончательно ввести в эксплуатацию к 2022 году. Недавно КНР приступила к тестовым испытаниям грузового корабля "Тяньчжоу-1" в преддверии полета в космос, также намеченного на апрель.
17.02.2017
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