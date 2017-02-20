Российские Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам ИГ в Ракке
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Источник: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин
Объектами атаки стали базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов террористов ИГ
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские дальние бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам "Исламского государства" в районе сирийского города Ракка, сообщили в Минобороны РФ.
"17 февраля 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС с территории Российской Федерации совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли авиационный удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) в районе города Ракка (Сирийская Арабская Республика). Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, все цели были уничтожены. Бомбардировщики прикрывали российские истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.
"После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - уточнили в Минобороны.
17.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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beka1
954
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№1
20.02.2017 01:26
Однако, второй пилот Су-30СМ халатно относится к своим обязанностям!
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Alah
235
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№2
20.02.2017 11:59
Не дороговато ли гонять стратегов и долбить единичные цели стратегическими ракетами? У нас чугуния еще полно, который надо списывать!
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ash
3044
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№3
20.02.2017 13:23
Цитата, Alah сообщ. №2А есть разница: по полигону долбить или в бармалеев?
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Alah
235
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№4
20.02.2017 14:25
Цитата, ash сообщ. №3
А есть разница: по полигону долбить или в бармалеев?
Насколько я понимаю, за время операции в Сирии технология и тактика применения высокоточки стратегами уже отработаны. Зачем лишние деньги в землю вгонять?
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ash
3044
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№5
20.02.2017 14:30
Цитата, Alah сообщ. №4Видимо МО с Вами в данном вопросе не согласно. ;)
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