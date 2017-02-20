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Российские Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам ИГ в Ракке

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 654 5
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Ту-95МС
Источник: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Объектами атаки стали базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов террористов ИГ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские дальние бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам "Исламского государства" в районе сирийского города Ракка, сообщили в Минобороны РФ.



"17 февраля 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС с территории Российской Федерации совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли авиационный удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) в районе города Ракка (Сирийская Арабская Республика). Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все цели были уничтожены. Бомбардировщики прикрывали российские истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

"После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - уточнили в Минобороны.

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
Продукция
Су-30
Су-35С
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
beka1
954
№1
20.02.2017 01:26
Однако, второй пилот Су-30СМ халатно относится к своим обязанностям!
-1
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RU
Alah
235
№2
20.02.2017 11:59
Не дороговато ли гонять стратегов и долбить единичные цели стратегическими ракетами? У нас чугуния еще полно, который надо списывать!
-1
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RU
ash
3044
№3
20.02.2017 13:23
Цитата, Alah сообщ. №2
А есть разница: по полигону долбить или в бармалеев?
+2
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RU
Alah
235
№4
20.02.2017 14:25
Цитата, ash сообщ. №3
А есть разница: по полигону долбить или в бармалеев?

Насколько я понимаю, за время операции в Сирии технология и тактика применения высокоточки стратегами уже отработаны. Зачем лишние деньги в землю вгонять?
0
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RU
ash
3044
№5
20.02.2017 14:30
Цитата, Alah сообщ. №4
Видимо МО с Вами в данном вопросе не согласно. ;)
+2
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