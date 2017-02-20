Российские Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам ИГ в Ракке



Источник: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин Источник: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Объектами атаки стали базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов террористов ИГ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские дальние бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам "Исламского государства" в районе сирийского города Ракка, сообщили в Минобороны РФ.

"17 февраля 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС с территории Российской Федерации совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли авиационный удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) в районе города Ракка (Сирийская Арабская Республика). Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все цели были уничтожены. Бомбардировщики прикрывали российские истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

"После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - уточнили в Минобороны.