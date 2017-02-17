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Шойгу: ВС РФ получат в этом году около 3,2 тыс. зданий и сооружений

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 107 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министр обороны РФ также отметил, что темпы перевооружения армии и флота напрямую зависят от готовности современной обеспечивающей инфраструктуры

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ планирует ввести в эксплуатацию в 2017 году почти 3,2 тыс. зданий и сооружений, сообщил на заседании коллегии военного ведомства министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"В текущем году предусматривается ввести в эксплуатацию 3166 зданий и сооружений. Это соответственно повысит способность группировок войск решать задачи по предназначению, обеспечит надлежащие условия хранения вооружения, техники и боеприпасов", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что сбалансированное развитие видов и родов войск Вооруженных сил и темпы перевооружения армии и флота напрямую зависят от готовности современной обеспечивающей инфраструктуры. "В условиях ограниченного бюджетного финансирования планирование мероприятий капитального строительства должно быть всесторонне выверено и учитывать потребности всех видов и родов войск - особенно в объектах, которые влияют на боевую мощь Вооруженных сил", - добавил министр.

Шойгу также подчеркнул, что выполнение производственной программы будет находиться на жестком контроле государственного заказчика и Национального центра управления обороной Российской Федерации.

О Восточном военном округе

Шойгу также заявил, что боевая мощь Восточного военного округа (ВВО) была увеличена в 2016 году более чем на 10% для обеспечения национальных интересов РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 

"Одним из приоритетных направлений деятельности Вооруженных сил остается обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу.

По его словам, с этой целью округ в 2016 году проделал большую работу по оптимизации организационно-штатной структуры, наращиванию боевого состава войск, оснащению соединений и воинских частей новым и модернизированным вооружением и военной техникой, а также увеличил интенсивность оперативной и боевой подготовки.

Так, по его словам, в 2016 году в ВВО было проведено 56 организационных мероприятий. "Задачи по комплектованию войск военнослужащими по контракту выполнены на 100%, количество батальонных тактических групп доведено до 20, в войска поступило 723 единицы основных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сообщил министр.

"В результате боевая мощь округа повысилась более чем на 10%", - отметил Шойгу.

При этом, по его словам, значительно возрос уровень подготовки личного состава и органов военного управления. "Об этом свидетельствуют итоги внезапных проверок и хорошие результаты, которые команды округа показали на прошедших Армейских международных играх", - заключил глава Минобороны.

17.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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