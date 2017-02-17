"Калашников" покажет на выставке в ОАЭ комплект модернизации стрелкового оружия



Бренда концерна «Калашников»

Источник: Ростех Бренда концерна «Калашников»Источник: Ростех

В комплект входят интегрированная в крышку ствольной коробки планка Пикатини, крышка газовой трубки и цевье, телескопический складной приклад, а также эргономичный переводчик огня и рукоятка

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) представит на оружейной выставке IDEX-2017, которая пройдет в Абу-Даби с 19 по 23 февраля, комплект модернизации гражданского стрелкового оружия на примере самозарядного карабина "Сайга". Об этом ТАСС сообщила назначенная на должность директора по внешним коммуникаций концерна София Иванова.

"Комплект позволяет сохранить легендарную надежность изделий "Калашников" и при этом улучшить эргономику и повысить вариативность использования", - сказала Иванова.

По ее словам, в комплект модернизации входят: планка Пикатини, интегрированная в крышку ствольной коробки, крышка газовой трубки и цевье, эргономичный переводчик огня и рукоятка, , а также ряд дополнительных усовершенствований.

Иванова также отметила, что данное конструкторское решение позволяет применить эту разработку для модернизации всей линейки стрелкового оружия производства концерна.

Предприятие также покажет всю свою серийную продукцию: стрелковое оружие, скоростные и специальные катера, беспилотные летательные аппараты. "Интерес к концерну "Калашников" и ее продукции традиционно высокий, поэтому уже сейчас сформировано очень плотное расписание встреч и переговоров", - добавила она.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам. Продукция концерна "Калашников" поставляется более чем в 27 стран. В концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.