Белорусские десантники примут участие в учениях ВДВ России



Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

Цель учений - практика совместного выполнения боевых задач с применением штатного оружия, снаряжения и техники, а также совершенствование полевой выучки военнослужащих

МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Белоруссии примут участие в учениях ВДВ России, которое пройдут с 18 февраля по 3 марта на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

"С 18 февраля по 3 марта 2017 года усиленная рота десантно-штурмового батальона 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады примет участие в тактическом учении Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ, которое пройдет на полигоне 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Завеличье и 714-м центральном полигоне воздушно-десантных войск Струги Красные", - сказали в оборонном ведомстве.

Как пояснили в военном ведомстве, цель учений - практика совместного выполнения боевых задач с применением штатного оружия, снаряжения и техники, а также совершенствование полевой выучки военнослужащих.