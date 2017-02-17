Белорусские десантники примут участие в учениях ВДВ России
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Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости
Цель учений - практика совместного выполнения боевых задач с применением штатного оружия, снаряжения и техники, а также совершенствование полевой выучки военнослужащих
МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Белоруссии примут участие в учениях ВДВ России, которое пройдут с 18 февраля по 3 марта на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.
"С 18 февраля по 3 марта 2017 года усиленная рота десантно-штурмового батальона 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады примет участие в тактическом учении Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ, которое пройдет на полигоне 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Завеличье и 714-м центральном полигоне воздушно-десантных войск Струги Красные", - сказали в оборонном ведомстве.
Как пояснили в военном ведомстве, цель учений - практика совместного выполнения боевых задач с применением штатного оружия, снаряжения и техники, а также совершенствование полевой выучки военнослужащих.
17.02.2017
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