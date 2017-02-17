Гендиректор "Рособоронэкспорта" провел переговоры с губернатором Тульской области



Александр Михеев

Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости Александр МихеевИсточник: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Тульская оборонка - один из основных поставщиков вооружения и военной техники на внешний рынок

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Во время рабочей поездки по Тульской области генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех) Александр Михеев встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с деятельностью предприятий промышленности региона и их участием в военно-техническом сотрудничестве России с иностранными государствами. Об этом сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта".

"Вопросы, которые затронули на встрече глава Рособоронэкспорта и губернатор Тульской области, касались, прежде всего, хода реализации программ модернизации и оптимизации производств, текущей загрузки предприятий, а также сохранения квалифицированных кадров и укрепления кадрового потенциала. Особенный акцент был сделан на организацию производства экспортоориентированной продукции военного и двойного назначения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Тульская оборонка - один из основных поставщиков вооружения и военной техники на внешний рынок. Ее продукция широко известна в мире. Здесь выпускается стрелково-пушечное вооружение, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты, РСЗО и РЛС, средства ПВО и патроны. Михеев посетил ряд производств, продукция которых находится на вооружении свыше 50 стран мира, а выполнение контрактов в перспективе предусматривает поставку новых вооружения и военной техники более чем в 25 стран.

На встрече особенно была отмечена роль в реализации государственной политики в области военно-технического сотрудничества таких предприятий-гигантов оборонной отрасли России как АО КБП им. академика А.Г. Шипунова, АО "НПО "Сплав", "АК "Туламашзавод" и ОАО "Тульский патронный завод".

Глава "Рособоронэкспорта" и губернатор Тульской области обсудили разработку программ совместной деятельности по продвижению продукции военного назначения на внешний рынок.

"Важный элементом по совершенствованию Рособоронэкспортом форм и методов взаимодействия с предприятиями при продвижении на экспорт продукции военного назначения является разработка программ совместной деятельности с целью получения экспортной выручки, сохранения и повышения научно-технического потенциала предприятий в интересах создания продукции, конкурентоспособной на рынке", - пояснил Михеев.

Стороны отметили важность и целесообразность работы в этом направлении и договорились активизировать свои действия в разработке соответствующих программ между государственным спецэкспортером и предприятиями промышленности.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу также посетил цеха НПО "СПЛАВ" в Туле, где производятся реактивные и тяжелые огнеметные системы вооружения в рамках гособоронзаказа, и провел совещание с участием представителей Ростеха и руководства Тульской области. Губернатор Дюмин на совещании под руководством Шойгу отметил, что Тульская область стала одним из лидеров индустриального роста в стране по итогам 2016 года благодаря оборонно-промышленным предприятиям региона.