Крымский "Атлант": чем уникален российский "убийца авианосцев"



Гвардейский ракетный крейсер "Москва" (проект 1164 "Атлант")

Источник: © Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP Гвардейский ракетный крейсер "Москва" (проект 1164 "Атлант")Источник: © Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

ТАСС рассказывает о боевых возможностях и вооружении флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва"

Один из самых воюющих кораблей российского Военно-морского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" (проект 1164 "Атлант") может отправиться на ремонт и модернизацию в 2018 году. Планируется, что работы проведут на заводе "Звездочка" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Северодвинске. Об этом писали некоторые СМИ со ссылкой на свои источники в отрасли. Сообщалось, что контракт на модернизацию корабля рассчитывают согласовать до конца 2017 года.

Недавно на этом заводе завершился ремонт другого крейсера этого же проекта "Маршал Устинов". В конце 2016 года корабль покинул акваторию предприятия и взял курс на Североморск — главную базу Северного флота.

Как сообщил ТАСС источник в ВМФ, не исключено, что на время возможного ремонта крейсер "Москва" может быть заменен как раз "Маршалом Устиновым".

Этот вопрос наверняка стоит — кто заменит флагман Черноморского флота. Севастополь (корабли флота. — Прим. ТАСС) стережет Средиземное море, восточную его часть. И нельзя, конечно, быть без такого корабля на флоте. Возможно предположить, что туда уйдет "Устинов". Потому что на севере (Северном флоте) есть тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"

Источник в ВМФ

Корабли проекта "Атлант" предназначались для борьбы с авианосными группировками вероятного противника, по которым могли наносить удары, находясь вне зоны действия вражеской авиации. Но сегодня, по мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, их вооружение уже не гарантирует выполнения подобных задач.

И хотя наш флот уже давно не ставит перед собой задачу бороться с авианосными группировками, вооружение кораблей проекта "Атлант" и их системы обеспечения боя — разведки, навигации, связи, радиоэлектронной борьбы, а также силовую установку необходимо менять на самое современное. В том числе и для усиления наших возможностей в океане и в Средиземном море, где "пасется" американский 6-й флот с крылатыми ракетами на борту. И его корабли иногда заходят в Черное море, приближаясь к нашим берегам

Виктор Литовкин

Военный обозреватель ТАСС

БОЕВАЯ ГЕОГРАФИЯ

Изначально планировалось построить 10 крейсеров проекта 1164 "Атлант", но заложить успели только четыре. Введено в строй три таких корабля — "Москва" (бывший "Слава"), "Варяг" (бывшая "Червона Украина"), "Маршал Устинов". Все он находятся в составе трех флотов РФ — Черноморского, Тихоокеанского и Северного.

Четвертый корабль — "Украина" (бывший "Адмирал флота Лобов") — стоит на заводе в Николаеве и находится в собственности Украины. По некоторым данным, его оценочная готовность составляет около 95%. Велись переговоры о его покупке Россией для Северного флота, но в начале 2014 года они были прерваны.

В 1991 году "Славу" (крейсер "Москва". — Прим. ТАСС) поставили на стапеля Николаевского завода для частичной модернизации, но из-за недофинансирования запланированные сроки (не более года) превратились в долгие восемь лет. Для окончания ремонта деньги предоставили власти российской столицы. В 1999 году корабль вернули в море, но уже под новым именем.

Уникальность его в том, что он (крейсер "Москва") — первый корпус корабля проекта "Атлант", в том, что он все время плавает… и был в свое время вытащен из ремонта

Игорь Касатонов

Советник начальника Генштаба ВС РФ, адмирал

За кормой крейсера — множество дальних походов, три океана (Тихий, Атлантический и Индийский), выполнение ответственных задач в различных регионах планеты: участие в обеспечении встреч глав СССР и США на острове Мальта в 1989 году, выполнение боевых стрельб (в том числе и в Атлантическом океане), участие в масштабных международных маневрах.

Серьезной проверкой для корабля стало участие в обеспечении операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года. Крейсер действовал тогда в составе корабельного соединения разнородных сил.

В 2013 году крейсер прошел через Панамский канал и вышел в Тихий океан. В эту самую загруженную водную артерию западного полушария корабли под Андреевским флагом заходят редко.

В марте 2014 года крейсер совместно с другими кораблями Черноморского флота осуществлял блокаду украинских ВМС на Донузлаве. А зимой 2016-го вернулся с боевой службы в Средиземном море, где прикрывал российскую авиабазу в Сирии.

Экипаж крейсера действовал в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море, выполнял задачи по прикрытию средствами ПВО российской авиабазы Хмеймим на территории Сирийской Арабской Республики

Вячеслав Трухачев

Представитель Черноморского флота, капитан 1-го ранга

Корабль в Средиземном море сменил однотипный ракетный крейсер "Варяг", флагман Тихоокеанского флота. По итогам 2016 года "Москва" возглавил список лучших кораблей Черноморского флота.

"АРГУМЕНТЫ" КРЕЙСЕРА

После распада СССР эти корабли составили основу тяжелых надводных сил флота России. Этот класс назывался в НАТО "убийцей авианосцев".

Крейсер проектировался под противокорабельную ракету П-500 "Базальт", далее был перевооружен на более совершенные П-1000 "Вулкан". На крейсере их 16 (восемь спаренных пусковых). Длина ракеты почти 12 м, масса без стартовых ускорителей свыше 5 т. Дальность стрельбы — 550–700 км в зависимости от выбранного профиля траектории. Скорость — до 2,5 Маха (почти 3 тыс. км/ч). Боевые части — фугасно-кумулятивная (заряд взрывчатого вещества около 500 кг) или ядерная.

Зенитно-ракетное вооружение крейсера состоит из восьми пусковых установок ЗРК С-300Ф "Форт" (боекомплект 64 ракеты) и двух установок комплекса "Оса-АК" с боекомплектом 48 ракет.

Артиллерийское вооружение включает 130-мм артустановку АК-130 и шесть шестиствольных 30-мм зенитных автоматов АК-630. Принятая на вооружение еще в 1980-х годах, АК-130 на сегодняшний день остается самой мощной корабельной артиллерийской системой в мире.

Противолодочное вооружение состоит из двух торпедных аппаратов (боекомплект 10 противолодочных торпед), двух реактивных бомбометных установок РБУ-6000 (боекомплект — 96 реактивных глубинных бомб) и вертолета Ка-27.

При своих 11,5 тыс. т водоизмещения и внушительных размерах (186,5 м длины и 20,8 м ширины) "Москва" развивает скорость в 32 узла (60 км/ч). Экипаж — 510 человек. Плюс к этому неограниченная мореходность, большой запас автономности, мощное вооружение — по своим боевым возможностям намного опережает аналогичные корабли других стран такого же класса.

По мнению военных экспертов, обновленная "Москва" может получить новейшие крылатые ракеты "Калибр". Это оружие уже успешно зарекомендовало себя во время массированных ударов по объектам террористов в Сирии, и к нему проявляют интерес иностранные заказчики (к экспортным вариантам — системам Club-N и Club-S. — Прим. ТАСС).

"Калибры" несут на своем борту фрегаты проекта 11356 ("Адмирал Григорович"), подлодки "Варшавянка" и "Щука" — субмарины могут запускать из торпедных аппаратов ракеты на дальность до 1,5 тыс. км.

"Калибры-НК", конечно, не единственное мощное вооружение для российских надводных и подводных кораблей, но их эффективность проверена высокоточными ударами по террористическим базам, пунктам управления и базам подготовки боевиков террористических группировок ИГИЛ и Джебхат ан-Нусра (запрещены в РФ) в Сирии. Думаю, на модернизированной "Москве" они будут весьма кстати, как, не исключено, и противокорабельные комплексы "Оникс"

Виктор Литовкин

Военный обозреватель ТАСС

О новом вооружении для "Москвы" говорили еще в 2015 году. Помощник главкома ВМФ по военно-научной работе капитан 1-го ранга Андрей Суров сообщал, что будет модернизация под новые комплексы оружия, новые системы связи, автоматизации и управления.

По его словам, этот сегмент кораблей флот будет сохранять "в ближайшие 5–10, может быть, 15 лет", однако на смену ему ведутся исследования и разработки корабля аналогичного водоизмещения.

О СЕВЕРНОМ "АТЛАНТЕ"

Ремонт "Маршала Устинова" начался в 2011 году корабелами Центра судоремонта "Звездочка". Были выполнены работы по корпусу корабля, механизмам винторулевой группы, главной силовой установке, общекорабельным системам крейсера. Проведена модернизация систем радиоэлектронного вооружения с заменой аналоговых устройств на цифровые.

На предприятии отметили, что опыт, полученный "Звездочкой" при ремонте "Маршала Устинова", позволит сократить время ремонтов однотипных с ним крейсеров "Москва" и "Варяг".

Они еще раньше получили опыт ремонта надводных кораблей, когда модернизировали корабль "Бесстрашный" 956-го проекта (в 2004 году сменил название на "Адмирал Ушаков". — Прим. ТАСС). Потом они сделали авианосец. Явно, что этот период ремонта будет короче с учетом этого опыта, который был получен ранее

Игорь Касатонов

Советник начальника Генштаба ВС РФ, адмирал

В конце октября 2016 года "Маршал Устинов" вышел в море для выполнения программы заводских ходовых испытаний. Многочисленные проверки систем и механизмов крейсера в морских условиях, продолжавшиеся около месяца, подтвердили высокие эксплуатационные характеристики корабля.

Роман Азанов