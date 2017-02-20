Контракт на поставку Су-35 в Индонезию планируется подписать в ближайшие месяцы
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Многоцелевые истребители Су-35
Источник: Алексей Панциков
Истребители Су-35 должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года
БАНГАЛОР (Индия), 17 февраля. /ТАСС/. Контракт на поставку истребителей Су-35 в Индонезию планируется подписать в ближайшие месяцы. Об этом сообщил ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
"Контракт по Су-35 с Индонезией будет подписан, мы надеемся, в ближайшее время. Думаю, что в ближайшие месяцы должен быть подписан", - сказал Кладов.
Ранее сообщалось, что Индонезия планирует подписать контракт с Россией на поставку десяти многоцелевых истребителей Су-35.
Российские вооружения широко используются армией Индонезии. ВВС страны эксплуатируют истребители Су-27 и Су-30. Истребители Су-35 должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года.
17.02.2017
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