Контракт на поставку Су-35 в Индонезию планируется подписать в ближайшие месяцы



Многоцелевые истребители Су-35

Источник: Алексей Панциков Многоцелевые истребители Су-35Источник: Алексей Панциков

Истребители Су-35 должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года

БАНГАЛОР (Индия), 17 февраля. /ТАСС/. Контракт на поставку истребителей Су-35 в Индонезию планируется подписать в ближайшие месяцы. Об этом сообщил ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Контракт по Су-35 с Индонезией будет подписан, мы надеемся, в ближайшее время. Думаю, что в ближайшие месяцы должен быть подписан", - сказал Кладов.

Ранее сообщалось, что Индонезия планирует подписать контракт с Россией на поставку десяти многоцелевых истребителей Су-35.

Российские вооружения широко используются армией Индонезии. ВВС страны эксплуатируют истребители Су-27 и Су-30. Истребители Су-35 должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года.