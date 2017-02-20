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Контракт на поставку Су-35 в Индонезию планируется подписать в ближайшие месяцы

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 284 1
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Многоцелевые истребители Су-35
Многоцелевые истребители Су-35
Источник: Алексей Панциков

Истребители Су-35 должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года

БАНГАЛОР (Индия), 17 февраля. /ТАСС/. Контракт на поставку истребителей Су-35 в Индонезию планируется подписать в ближайшие месяцы. Об этом сообщил ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Контракт по Су-35 с Индонезией будет подписан, мы надеемся, в ближайшее время. Думаю, что в ближайшие месяцы должен быть подписан", - сказал Кладов.

Ранее сообщалось, что Индонезия планирует подписать контракт с Россией на поставку десяти многоцелевых истребителей Су-35.

Российские вооружения широко используются армией Индонезии. ВВС страны эксплуатируют истребители Су-27 и Су-30. Истребители Су-35 должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года.

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Индия
Индонезия
Россия
США
Продукция
F-5
Су-27
Су-30
Су-35
Компании
Ростех

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 3396
166
№1
20.02.2017 16:41
На фотке то - МиГ-29?
0
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