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Палубный Rafale испытал ракету, способную нести ядерную боеголовку

20.02.2017 Warspot 196 0
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Rafale M
Истребитель Rafale M с ракетой ASMP-A (на центральном подвесе)
Источник: navyrecognition.com

Пока французский авианосец Charles de Gaulle проходит ремонт, его авиакрыло участвует в испытательных полётах. Вчера, 14 февраля, портал navyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Франции провело успешные испытания сверхзвуковой ракеты ASMP-A, выпустив её с палубного истребителя Rafale M.


Вчера истребитель Rafale M взлетел с базы ВВС Франции в Аворе и совершил четырёхчасовой полёт, в ходе которого были протестированы все системы самолёта, осуществлён полёт на низких и сверхнизких высотах, а также воздушная дозаправка. Финалом тестирования стал пуск ракеты ASMP-A, способной нести ядерную боеголовку (без ядерного заряда), по цели, расположенной в ракетном испытательном центре DGA в городе Бискаррос.


Ракеты ASMP-A класса «воздух-земля» — один из элементов воздушного компонента французских ядерных сил. Согласно военной доктрине Франции, использование ASMP-A является оружием «последнего предупреждения» перед началом применения стратегических межконтинентальных баллистических ракет, несущих ядерные заряды. В ВВС и ВМС Франции существуют отдельные истребительные подразделения, пилоты которых проходят особую подготовку для использования ядерных ракет. Вчерашние испытания — часть регулярной проверки боеспособности этих подразделений.


ASMP-A разработана корпорацией MBDA и по своим возможностям во многом уникальна. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 500 км, развивая скорость свыше 3000 км/ч. По неофициальным данным, мощность боеголовки ракеты ASMP-A составляет 300 килотонн. В настоящее время ведётся разработка ракеты ASN4G четвёртого поколения, которая заменит на боевой службе ASMP-A и сможет развивать скорость свыше 9000 км/ч.


Пуск ракеты ASMP-A с истребителя Rafale (рисунок)
Источник: navyrecognition.com

Rafale — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation в 80-е годы. Первый полёт истребителя состоялся в 1986 году, в 2004 году он поступил на вооружение ВМС, а двумя годами позже — ВВС Франции. Кроме того, Rafale вскоре поступит на вооружение ВВС Египта и Индии.

15.02.2017
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Страны
Египет
Индия
Франция
Продукция
Rafale
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Ядерный щит

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