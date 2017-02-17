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Су-35. "Бочка" с ракетами - видео

20.02.2017 Военный паритет 622 0
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Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С постройки 2014 года (красный бортовой номер "25") из состава 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 3-го командования ВВС и ПВО России во время промежуточной посадки на аэродроме Большое Савино (Пермь) во время перелета из Дземги в Липецк. 29-30.03.2015
Источник: Kirill M / russianplanes.net

Министерство обороны России продемонстрировало видеоролик с показом возможностей своего истребителя Су-35С, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com.



В видео Су-35С взлетает и выполняет различные маневры. Этот самолет является обновленной версией истребителя советской эпохи Су-27 и позиционируется как боевой самолет поколения 4++. Истребитель оснащен двумя двигателями 117С производства НПО "Сатурн". Компания "Сухой" заявляет, что этот двигатель создан с применением технологий пятого поколения и имеет специальный режим повышения тяги на 16%.


Су-35С имеет 12 узлов подвески, на которых несет боевую нагрузку массой 4970 фунтов (4,970-pound ordnance, или 2250 кг - прим. ВП) в виде управляемых ракет"воздух-земля" и "воздух-поверхность". Самолет также оснащен обновленной РЛС с фазированной решеткой.

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
117С
Су-27
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Сатурн НПО
Сухой ПАО

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