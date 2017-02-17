АЛ-41ФС1 доступен и для Китая, и для Индии



Российский авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги АЛ-41Ф1 (Изделие 117) Источник: http://www.brazd.ru/ Российский авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги АЛ-41Ф1 (Изделие 117) Источник: http://www.brazd.ru/

ВВС Индии планируют модернизировать 230 из 270 истребителей Су-30МКИ, в частности, оснастив их новыми двигателями АЛ-41Ф1С (117С) вместо АЛ-31ФП, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на китайские СМИ.

АЛ-31ФП имеет тягу всего 12500 кг, в то время как АЛ-41ФС1 до 14500 кг. АЛ-41ФС1 является глубокой модернизацией АЛ-31Ф, выполненной дочерней компанией "Объединенной двигателестроительной корпорации" - Уфимским моторостроительным производственным объединением (УМПО). Эти двигатели составляют силовую установку проданных в Китай истребителей Су-35СК.

Другим ответвлением АЛ-31Ф является "изделие 99М" производства компании "Салют", которое в виде АЛ-31ФН серии 3 поставляется в Китай для оснащения истребителей J-10B. Тяга этого двигателя доведена до 13700 кг.

Появляются слухи, что Россия согласилась продать Китаю двигатели АЛ-41ФС1 отдельной партией с передачей технологий. Тем не менее, в настоящее время оба производителя двигателей - "Сатурн" и "Салют" - страдают от снижения качества выпускаемой продукции из-за большой текучести кадров, качество этих двигателей завышено "пропагандой", сообщает китайский источник.