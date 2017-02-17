F-35. Трамп по телефону пытался понять разницу между F-35 и F-18



Дональд Трамп

Источник: The Washington Post Дональд ТрампИсточник: The Washington Post

ВВС США не намерены покупать истребители F-18 в "стелс-версии", так как этот самолет все равно не сможет достичь уровня F-35A, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на bloomberg.com. ВВС намерены приобрести 1763 самолета F-35A.

ВМC США приобретут 260 истребителей F-35C авианосного базирования, Корпус морской пехоты - 80 F-35C и 340 версии F-35B с вертикальной посадкой. Исследовательская служба Конгресса США сообщила, что на сегодняшний день компания Lockheed Martin поставила ВМС 26 истребителей F-35C, еще четыре заказано.

Согласно текущим планам, в 2017 финансовом году Пентагон планирует заказать 70 самолетов всех версий против 63 в прошлом году. В 2019 году рост заказов дойдет до 80 истребителей, затем на этапе полномасштабного серийного производства должен быть сделан заказ сразу на 450 самолетов (block buy - "покупка блоком").

Как сообщает defensenews.com, глава Офиса программы F-35 генерал-лейтенант Крис Богдан (Chris Bogdan) проинформировал Конгресс о том, что 17 января, то есть до своей инаугурации, которая прошла 20 января, избранный президент США Дональд Трамп (фото) звонил ему. Богдан рассказал, что "разговор был очень откровенный", он провел беседу "в режиме информирования", так как президент пытался лучше понять разницу в возможностях F-35 и "Супер Хорнета".