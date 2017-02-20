Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

F-35 "сбили" 145 самолетов "противника"

20.02.2017 Военный паритет 775 7
-2
Понравилась новость?
 +1
F-35A
Истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США в ходе подготовки к учениям ВВС США "Red Flag 17-01". Неллис (Невада), 20.01.2017
Источник: R. Nial Bradshaw / ВВС США

Во время недавно проведенных учений Red Flag 17-1 истребители F-35A "сбили" 145 самолетов "противника", потеряв при этом семь самолетов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на dtmdatabase.com.


Таким образом, счет был 15:1 в пользу новейшего стелс-истребителя. Отмечается, что эти "семь потерь" произошли в "боях на дистанции прямой видимости". Активно велись действия по "подавлению вражеской ПВО", в них истребители F-35 "применили" 51 высокоточный боеприпас, "уничтожив " 49 целей. И в воздушных боях, и в нанесении ударов по сильной ПВО противника истребители показали существенное превосходство на самолетами четвертого поколения.


Во время этих учений, длившихся две недели, истребители F-35A выполнили 226 вылетов, из которых 19 были отменены по погодным условиям. Техническая исправность самолетов не вызывала никаких нареканий, отмечает источник.


видео слушаний по программе F-35 в Конгрессе США (16 февраля 2017)

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35A

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 7, отображено с 1 по 7
RU
Alah
235
№1
20.02.2017 12:18
И с кем, интересно, они воевали? С какими динозаврами?
Применен 51 боеприпас, 49 самолетов сбито. А чем они ПВО атаковали?
0
Сообщить модератору
RU
Виктор Алексеевич
1546
№2
20.02.2017 13:29
Цитата, Alah сообщ. №1
Активно велись действия по "подавлению вражеской ПВО", в них истребители F-35 "применили" 51 высокоточный боеприпас, "уничтожив " 49 целей.
Высокоточные боеприпасы применялись по РЛС ПВО, позиции которых легко разведываются по их излучению.
Цитата, Alah сообщ. №1
И с кем, интересно, они воевали? С какими динозаврами?
С нами:
Цитата, q
учений Red Flag
Учения "Красный флаг" - это имитация боев с нашей авиацией и ПВО.
Крайне важен следующий момент:
Цитата, q
"семь потерь" произошли в "боях на дистанции прямой видимости"
То есть, маневренность наших самолётов действительно позволяет сбить этот "кирпич" в ближнем бою. Именно поэтому F-35 не идут на ближний бой, а используя свою малозаметность атакуют с дальности, где они нас уже видят, а мы их ещё не видим. Вот при такой тактике и получается соотношение потерь 15:1.
0
Сообщить модератору
RU
Виктор Алексеевич
1546
№3
20.02.2017 13:35
И именно из-за таких преимуществ технологии "стелс" мы разрабатываем Т-50.
0
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
8534
№4
20.02.2017 14:00
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №2
С нами:
Ну да,только в противниках были Ф-16 блок 25(начат выпуск в 1984 году),подозреваю ему далеко до Су-30/35  или хотя бы МиГ-29СМТ или модернизированных Су-27СМ,кроме того помощь Ф-35 оказывали Гроулер,АВАКС и Ф-22,а противник был "голой жопой"то есть Ф-16 ,ах нет еще  "не имеющий аналогов"Пэтриот.
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №2
позиции которых легко разведываются по их излучению.
Началось в колхозе утро,сейчас начнется гимн РТР.
+1
Сообщить модератору
Виктор Алексеевич
1546
№5
20.02.2017 14:25
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
подозреваю ему далеко до Су-30/35
В чём ему "далеко"? В эффективной отражающей поверхности они похожи, а для отработки тактики применения F-35 это - главное.
Единственное, чего амеры проверить не могут, это если РЭБ наших новых самолётов подавит системы наведения F-35 и позволит нашим войти в ближний бой. Тогда да, соотношение потерь F-35 измениться на противоположное - 1:15.
Но эффективность РЭБ такая непостоянная штука... Один яйцеголовый умник может одним изобретением в программе обработки или кодировки сигналов сделать свою РЭБ сверх эффективной, а РЭБ противника - бесполезной.
И кроме того, ПРР наводятся на источник излучений, в том числе - на самолёт с РЭБ. То есть, F-35 имеют возможность просто сбивать наши самолёты с РЭБ. И, видимо, они это отрабатывали на этих учениях.
Так что ваши общие фразы о "наших новых" самолётах бессмысленны.
Вот если бы вы наш Т-50 вспомнили... Но он ведь подтверждает мою главную мысль: кто замаскировался, тот победил. А для вас эта мысль - "утро в колхозе"... "городской" вы наш...
-4
Сообщить модератору
AU
gvinpin
14
№6
20.02.2017 15:46
А вундервафле неубиенной, радар не надо включать?
+1
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
8534
№7
20.02.2017 16:20
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №5
В эффективной отражающей поверхности они похожи,
В РЛС,АПГ-66 имеет обзор 60-70 км,Ирбис 400 км соответственно Су-35 вполне может работать по Ф-35 в ДВБ,а Ф-16 нет,кроме того на Су-35 есть ОЛС с дальностью обзора в 90км,а Ф-16 не имеет.Или что это не считается,ах да вы наверное адепт ЭПР 0,00000.......
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №5
И кроме того, ПРР наводятся на источник излучений, в том числе - на самолёт с РЭБ
Это же сколько надо выпить чтоб такую чушь нести.http://www.ktrv.ru/production/68/653/804/
Цитата, q
предназначается для поражения наземных радиолокационных станций, работающих в режиме импульсного излучения в диапазоне несущих частот 1,2…11 ГГц и в режиме непрерывного излучения в диапазоне А.
http://www.ktrv.ru/production/68/653/897/
Цитата, q
Авиационная высокоскоростная ракета класса «воздух-РЛС» Х-31ПД предназначена для поражения радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).
я что то не виду в списке целей ПРР самолеты постановщики помех,ах ну да в КТРВ тупые ни чего не знают про свой ракеты.Я понимаю если бы написали про эти http://www.ktrv.ru/production/68/649/665/ .В общем маразм крепчал,кругом одни дураки один витя умный.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 20.02 18:44
  • 15942
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 18:36
  • 2
Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500
  • 20.02 18:34
  • 4
Российский истребитель МиГ-25 не обнаружил противника (The National Interest, США)
  • 20.02 18:34
  • 8
Год оружия
  • 20.02 18:27
  • 18
«Дивизион С-400 не заметил атаки F-35 под Дамаском»
  • 20.02 18:25
  • 95
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 20.02 17:44
  • 28
Рогозин: "Армата" превосходит израильские, американские и европейские танки
  • 20.02 17:41
  • 8
В Сенате США предложили упростить передачу ракет средней дальности союзникам
  • 20.02 17:39
  • 191
Удобные «зеленые человечки»
  • 20.02 17:28
  • 1
Конец эпохи чешских БМП-2
  • 20.02 17:23
  • 82
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 20.02 16:57
  • 3537
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.02 16:47
  • 4219
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 16:41
  • 1
Контракт на поставку Су-35 в Индонезию планируется подписать в ближайшие месяцы
  • 20.02 16:33
  • 5
В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  