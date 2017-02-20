F-35 "сбили" 145 самолетов "противника"

Виктор Алексеевич 1546

№5 20.02.2017 14:25 Сергей-82 сообщ. №4 Цитата, подозреваю ему далеко до Су-30/35 В чём ему "далеко"? В эффективной отражающей поверхности они похожи, а для отработки тактики применения F-35 это - главное.

Единственное, чего амеры проверить не могут, это если РЭБ наших новых самолётов подавит системы наведения F-35 и позволит нашим войти в ближний бой. Тогда да, соотношение потерь F-35 измениться на противоположное - 1:15.

Но эффективность РЭБ такая непостоянная штука... Один яйцеголовый умник может одним изобретением в программе обработки или кодировки сигналов сделать свою РЭБ сверх эффективной, а РЭБ противника - бесполезной.

И кроме того, ПРР наводятся на источник излучений, в том числе - на самолёт с РЭБ. То есть, F-35 имеют возможность просто сбивать наши самолёты с РЭБ. И, видимо, они это отрабатывали на этих учениях.

Так что ваши общие фразы о "наших новых" самолётах бессмысленны.

Вот если бы вы наш Т-50 вспомнили... Но он ведь подтверждает мою главную мысль: кто замаскировался, тот победил. А для вас эта мысль - "утро в колхозе"... "городской" вы наш... В чём ему "далеко"? В эффективной отражающей поверхности они похожи, а для отработки тактики применения F-35 это - главное.Единственное, чего амеры проверить не могут, это если РЭБ наших новых самолётов подавит системы наведения F-35 и позволит нашим войти в ближний бой. Тогда да, соотношение потерь F-35 измениться на противоположное - 1:15.Но эффективность РЭБ такая непостоянная штука... Один яйцеголовый умник может одним изобретением в программе обработки или кодировки сигналов сделать свою РЭБ сверх эффективной, а РЭБ противника - бесполезной.И кроме того, ПРР наводятся на источник излучений, в том числе - на самолёт с РЭБ. То есть, F-35 имеют возможность просто сбивать наши самолёты с РЭБ. И, видимо, они это отрабатывали на этих учениях.Так что ваши общие фразы о "наших новых" самолётах бессмысленны.Вот если бы вы наш Т-50 вспомнили... Но он ведь подтверждает мою главную мысль: кто замаскировался, тот победил. А для вас эта мысль - "утро в колхозе"... "городской" вы наш...