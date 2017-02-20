F-35 "сбили" 145 самолетов "противника"
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Истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США в ходе подготовки к учениям ВВС США "Red Flag 17-01". Неллис (Невада), 20.01.2017
Источник: R. Nial Bradshaw / ВВС США
Во время недавно проведенных учений Red Flag 17-1 истребители F-35A "сбили" 145 самолетов "противника", потеряв при этом семь самолетов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на dtmdatabase.com.
Таким образом, счет был 15:1 в пользу новейшего стелс-истребителя. Отмечается, что эти "семь потерь" произошли в "боях на дистанции прямой видимости". Активно велись действия по "подавлению вражеской ПВО", в них истребители F-35 "применили" 51 высокоточный боеприпас, "уничтожив " 49 целей. И в воздушных боях, и в нанесении ударов по сильной ПВО противника истребители показали существенное превосходство на самолетами четвертого поколения.
Во время этих учений, длившихся две недели, истребители F-35A выполнили 226 вылетов, из которых 19 были отменены по погодным условиям. Техническая исправность самолетов не вызывала никаких нареканий, отмечает источник.
видео слушаний по программе F-35 в Конгрессе США (16 февраля 2017)
17.02.2017
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Alah
235
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№1
20.02.2017 12:18
И с кем, интересно, они воевали? С какими динозаврами?
Применен 51 боеприпас, 49 самолетов сбито. А чем они ПВО атаковали?
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Виктор Алексеевич
1546
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№2
20.02.2017 13:29
Цитата, Alah сообщ. №1
Активно велись действия по "подавлению вражеской ПВО", в них истребители F-35 "применили" 51 высокоточный боеприпас, "уничтожив " 49 целей.Высокоточные боеприпасы применялись по РЛС ПВО, позиции которых легко разведываются по их излучению.
Цитата, Alah сообщ. №1
И с кем, интересно, они воевали? С какими динозаврами?С нами:
Цитата, q
учений Red FlagУчения "Красный флаг" - это имитация боев с нашей авиацией и ПВО.
Крайне важен следующий момент:
Цитата, q
"семь потерь" произошли в "боях на дистанции прямой видимости"То есть, маневренность наших самолётов действительно позволяет сбить этот "кирпич" в ближнем бою. Именно поэтому F-35 не идут на ближний бой, а используя свою малозаметность атакуют с дальности, где они нас уже видят, а мы их ещё не видим. Вот при такой тактике и получается соотношение потерь 15:1.
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Виктор Алексеевич
1546
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№3
20.02.2017 13:35
И именно из-за таких преимуществ технологии "стелс" мы разрабатываем Т-50.
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Сергей-82
8534
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№4
20.02.2017 14:00
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №2
С нами:Ну да,только в противниках были Ф-16 блок 25(начат выпуск в 1984 году),подозреваю ему далеко до Су-30/35 или хотя бы МиГ-29СМТ или модернизированных Су-27СМ,кроме того помощь Ф-35 оказывали Гроулер,АВАКС и Ф-22,а противник был "голой жопой"то есть Ф-16 ,ах нет еще "не имеющий аналогов"Пэтриот.
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №2
позиции которых легко разведываются по их излучению.Началось в колхозе утро,сейчас начнется гимн РТР.
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Виктор Алексеевич
1546
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№5
20.02.2017 14:25
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
подозреваю ему далеко до Су-30/35В чём ему "далеко"? В эффективной отражающей поверхности они похожи, а для отработки тактики применения F-35 это - главное.
Единственное, чего амеры проверить не могут, это если РЭБ наших новых самолётов подавит системы наведения F-35 и позволит нашим войти в ближний бой. Тогда да, соотношение потерь F-35 измениться на противоположное - 1:15.
Но эффективность РЭБ такая непостоянная штука... Один яйцеголовый умник может одним изобретением в программе обработки или кодировки сигналов сделать свою РЭБ сверх эффективной, а РЭБ противника - бесполезной.
И кроме того, ПРР наводятся на источник излучений, в том числе - на самолёт с РЭБ. То есть, F-35 имеют возможность просто сбивать наши самолёты с РЭБ. И, видимо, они это отрабатывали на этих учениях.
Так что ваши общие фразы о "наших новых" самолётах бессмысленны.
Вот если бы вы наш Т-50 вспомнили... Но он ведь подтверждает мою главную мысль: кто замаскировался, тот победил. А для вас эта мысль - "утро в колхозе"... "городской" вы наш...
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gvinpin
14
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№6
20.02.2017 15:46
А вундервафле неубиенной, радар не надо включать?
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Сергей-82
8534
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№7
20.02.2017 16:20
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №5
В эффективной отражающей поверхности они похожи,В РЛС,АПГ-66 имеет обзор 60-70 км,Ирбис 400 км соответственно Су-35 вполне может работать по Ф-35 в ДВБ,а Ф-16 нет,кроме того на Су-35 есть ОЛС с дальностью обзора в 90км,а Ф-16 не имеет.Или что это не считается,ах да вы наверное адепт ЭПР 0,00000.......
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №5
И кроме того, ПРР наводятся на источник излучений, в том числе - на самолёт с РЭБЭто же сколько надо выпить чтоб такую чушь нести.http://www.ktrv.ru/production/68/653/804/
Цитата, q
предназначается для поражения наземных радиолокационных станций, работающих в режиме импульсного излучения в диапазоне несущих частот 1,2…11 ГГц и в режиме непрерывного излучения в диапазоне А.http://www.ktrv.ru/production/68/653/897/
Цитата, q
Авиационная высокоскоростная ракета класса «воздух-РЛС» Х-31ПД предназначена для поражения радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).я что то не виду в списке целей ПРР самолеты постановщики помех,ах ну да в КТРВ тупые ни чего не знают про свой ракеты.Я понимаю если бы написали про эти http://www.ktrv.ru/production/68/649/665/ .В общем маразм крепчал,кругом одни дураки один витя умный.
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