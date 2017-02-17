Грушко: лучшая гарантия безопасности стран НАТО - это здоровые отношения с РФ
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Александр Грушко
Источник: © EPA/OLIVIER HOSLET
Москва потеряет интерес к диалогу с альянсом, если он не будет давать результатов
БРЮССЕЛЬ, 16 февраля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Лучшая гарантия безопасности стран НАТО - это здоровые отношения с РФ.
Такое заявление сделал постпред РФ при НАТО Александр Грушко на встрече с журналистами после завершения встречи министров обороны НАТО.
"Рано или поздно государства Европы поймут, где реально находятся их интересы безопасности", отметил Грушко. РФ потеряет интерес к диалогу с НАТО, если он не будет давать результатов, подчеркнул Грушко. "Для нас очевидно, что диалог - это действительно полезно. Но если он не будет давать выхода на общие точки соприкосновения, и не будет давать импульс возобновлению сотрудничества, то со временем интерес к такому диалогу может пропасть", - сказал российский постпред.
По его словам, военные расходы только европейских стран НАТО превышают общий военный бюджет РФ и Китая. "Частью натовской мифологии об угрозе со стороны России является тезис о некой слабости НАТО, но цифры говорят сами за себя. Суммарно военные расходы только европейских стран-членов НАТО превышают €250 млрд, это больше, чем совокупный (военный) бюджет России и Китая", - сказал он.
Он отметил, что усиление альянса в Черноморском регионе - это еще один шаг к усилению напряженности. "Решение усилить присутствие военно-морских сил НАТО в Черном море - это, в любом случае, еще один шаг в сторону усиления напряженности в регионах, затрагивающих жизненные интересы Российской Федерации", - сказал он.
Кроме того, сказал Грушко, альянс намерен создать в Румынии многонациональную военную группировку на базе учебной бригады. "Похоже, речь идет о том, что на базе румынской учебной бригады будет создана многонациональная группировка. Восемь стран НАТО объявили, что они готовы войти в штаб бригадного уровня, а пять стран предоставят дополнительные элементы поддержки этой бригады - воздушные и наземные", - сказал Грушко.
"Мы уже предприняли дополнительные ответные шаги для укрепления наших группировок на юге, идет переоснащение нашей группировки в Крыму. Разумеется, будут приняты все необходимые меры, чтобы интересы безопасности России в этом регионе были должным образом обеспечены", - сказал Грушко.
Он также сообщил, что новое заседание Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов может пройти в скором времени. "К подготовке СРН мы пока не приступали. Думаю, в не очень отдаленной обозримой перспективе, оно, видимо состоится", - сказал Грушко.
17.02.2017
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