Стелсы летят в облаке помех "Гроулера"



Истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США в ходе учений ВВС США "Red Flag 17-01". Неллис (Невада), 02.02.2017

Источник: R. Nial Bradshaw / ВВС США Истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США в ходе учений ВВС США "Red Flag 17-01". Неллис (Невада), 02.02.2017Источник: R. Nial Bradshaw / ВВС США

На прошедших учениях Red Flag 17-1 в США истребители F-35 продемонстрировали высокую боевую готовность - 126 полетов были выполнены без единого отказа техники.

На учениях основное внимание было уделено взаимодействию стелс-истребителей F-22 и F-35 с самолетами РЭБ EA-18G Growler. На рисунке внизу видно, что пара стелс-истребителей, выполняющих задачи подавления РЛС ПВО противника, летит "в облаке помех" от мощной станции РЭБ, установленной на "Гроулере". Такая тактика еще больше повышает скрытность и без того малозаметных самолетов, отмечает пилот F-35 подполковник Джордж Уоткинс (George Watkins).

Пилот отметил, что соотношение воздушных побед на этих учениях у истребителей F-35 достигло 15:1, но не это было главным. "Это соотношение не так уж и важно. Мы основное время уделяли выполнению задач в зонах с сильной ПВО. Подумайте об угрозе со стороны российских комплексов ПВО С-300 и С-400 (Think Russian-made S-300s and 400s"), сказал пилот.