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Стелсы летят в облаке помех "Гроулера"

17.02.2017 Военный паритет 241 0
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F-35A
Истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США в ходе учений ВВС США "Red Flag 17-01". Неллис (Невада), 02.02.2017
Источник: R. Nial Bradshaw / ВВС США

На прошедших учениях Red Flag 17-1 в США истребители F-35 продемонстрировали высокую боевую готовность - 126 полетов были выполнены без единого отказа техники.

На учениях основное внимание было уделено взаимодействию стелс-истребителей F-22 и F-35 с самолетами РЭБ EA-18G Growler. На рисунке внизу видно, что пара стелс-истребителей, выполняющих задачи подавления РЛС ПВО противника, летит "в облаке помех" от мощной станции РЭБ, установленной на "Гроулере". Такая тактика еще больше повышает скрытность и без того малозаметных самолетов, отмечает пилот F-35 подполковник Джордж Уоткинс (George Watkins).

Пилот отметил, что соотношение воздушных побед на этих учениях у истребителей F-35 достигло 15:1, но не это было главным. "Это соотношение не так уж и важно. Мы основное время уделяли выполнению задач в зонах с сильной ПВО. Подумайте об угрозе со стороны российских комплексов ПВО С-300 и С-400 (Think Russian-made S-300s and 400s"), сказал пилот.


Стелс-истребители, выполняющие задачи подавления РЛС ПВО противника, летит "в облаке помех" от мощной станции РЭБ, установленной на "Гроулере".
Источник: militaryparitet.com
16.02.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
С-300
С-400 Триумф

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