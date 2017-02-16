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Индийцы испытают свой истребитель пятого поколения в 2030 году

17.02.2017 N+1 137 0
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Модель AMCA
Модель AMCA
Источник: LiveFist

Агентство авиационных разработок Индии определило график испытаний и серийного производства истребителя пятого поколения национальной разработки. Как пишет LiveFist, первый полет самолета запланирован на 2030 год, а мелкосерийное производство истребителей планируется начать в 2035 году.


В настоящее время в Индии действует программа, направленная на увеличение доли национальных разработок вооружений, военной и гражданской техники. В рамках этой программы ограничивается и участие иностранных компаний в крупных индийских проектах. Новый боевой самолет должен будет заменить в составе ВВС Индии устаревшие истребители.


Перспективный истребитель получил обозначение AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft, продвинутый средний боевой летательный аппарат). Сборка полноразмерного макета самолета уже началась. Как ожидается, в конце 2017 года на этом макете будут проверять эффективную площадь рассеяния. Испытания будут проводиться в специальной лаборатории в Хайдерабаде.


Характеристики AMCA пока определяются. По предварительным данным, длина боевого самолета составит 17,2 метра, а размах крыла — 11,8 метра. Истребитель с максимальной взлетной массой 36 тонн сможет развивать скорость до 2,7 тысячи километров в час, а его боевой радиус составит около тысячи километров.


Истребитель планируется вооружить авиационной пушкой калибра 30 миллиметров. AMCA будет оснащен восемью точками подвески ракет и бомб во внутренних отсеках вооружения и еще шестью точками подвески под консолями крыла. Во внутреннем отсеке вооружения самолет сможет нести ракеты и бомбы общей массой до четырех тонн.


Между тем с 2010 года индийская компания Hindustan Aeronautics Limited совместно с «Сухим» ведет разработку тяжелого истребителя пятого поколения FGFA. Его предполагается создать на базе перспективного российского боевого самолета Т-50 (ПАК ФА). Работы по проекту продвигаются крайне медленно, поскольку стороны не могут согласовать объемы участия и конфигурацию нового истребителя.


Василий Сычёв

16.02.2017
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Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
ПАК ФА
Компании
HAL
Проекты
Истребитель 5 поколения

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