В "Ростехе" рассказали, когда Россия начнет поставки Ил-76 за рубеж



Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Источник: Марина Лысцева. fotografersha.livejournal.com Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90АИсточник: Марина Лысцева. fotografersha.livejournal.com

БАНГАЛОР (Индия), 16 фев - РИА Новости. Россия начнет активную поставку за рубеж самолета Ил-76 после того, как на вооружение ВКС РФ будет принята его модернизированная версия - Ил-76МД-90А, сообщил журналистам в четверг директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

"Есть много запросов на секонд-хенд Ил-76, но мы их не можем поставлять, потому что российские ВВС их пока не могут отдать. Как только российские ВВС начнут заменять новыми Ил-76МД-90А старый парк, они это парк начнут отдавать нам на реализацию", - сказал Кладов.

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.