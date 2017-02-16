В "Ростехе" рассказали, когда Россия начнет поставки Ил-76 за рубеж
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Источник: Марина Лысцева. fotografersha.livejournal.com
БАНГАЛОР (Индия), 16 фев - РИА Новости. Россия начнет активную поставку за рубеж самолета Ил-76 после того, как на вооружение ВКС РФ будет принята его модернизированная версия - Ил-76МД-90А, сообщил журналистам в четверг директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов.
"Есть много запросов на секонд-хенд Ил-76, но мы их не можем поставлять, потому что российские ВВС их пока не могут отдать. Как только российские ВВС начнут заменять новыми Ил-76МД-90А старый парк, они это парк начнут отдавать нам на реализацию", - сказал Кладов.
Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.
16.02.2017
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