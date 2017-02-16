Путин призвал ФСБ внимательно следить за тратой средств гособоронзаказа
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Владимир Путин. Выступление на заседании коллегии Федеральной службы безопасности 26 марта 2015 года
Источник: www.kremlin.ru
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Необходимо тщательно следить за средствами, выделяемыми на гособоронзаказ, важнейшие инфраструктурные проекты, подготовку крупных международных мероприятий и реализацию федеральных целевых и социально значимых программ, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ в четверг.
"Общество ждет большей результативности и по таким ключевым направлениям, как обеспечение экономической безопасности и борьба с коррупцией. Особенно тщательно прошу следить за средствами, выделяемыми на гособоронзаказ, я об этом уже неоднократно говорил, на важнейшие инфраструктурные проекты, на подготовку крупных международных мероприятий, а также на реализацию федеральных целевых и социально значимых программ. К сожалению, фактов хищения и нецелевого расходования государственных средств здесь по-прежнему много", - сказал президент.
16.02.2017
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