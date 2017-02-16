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РФ и Уругвай приняли заявление о предупреждении гонки вооружений в космосе

17.02.2017 РИА Новости 212 0
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия и Уругвай приняли совместное заявление о предупреждении гонки вооружений в космическом пространстве, а также заключили соглашение о сотрудничестве в области обороны, документы подписаны по итогам переговоров лидеров двух стран.

Президент России Владимир Путин и глава Уругвая Табаре Васкес также приняли совместное заявление. Кроме того, подписан меморандум между федеральной таможенной службой России и национальным таможенным управлением Уругвая об обмене статистическими данными о взаимной торговли, а также меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел стран о сотрудничестве в области архивов.

На полях переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве между фондом "Росконгресс" и Агентством по инвестициям и продвижению экспорта Uruquay XXI, призванное объединить усилия для развития бизнес-диалога между странами.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Уругвай
Персоны
Путин Владимир

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