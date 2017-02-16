РФ и Уругвай приняли заявление о предупреждении гонки вооружений в космосе
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия и Уругвай приняли совместное заявление о предупреждении гонки вооружений в космическом пространстве, а также заключили соглашение о сотрудничестве в области обороны, документы подписаны по итогам переговоров лидеров двух стран.
Президент России Владимир Путин и глава Уругвая Табаре Васкес также приняли совместное заявление. Кроме того, подписан меморандум между федеральной таможенной службой России и национальным таможенным управлением Уругвая об обмене статистическими данными о взаимной торговли, а также меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел стран о сотрудничестве в области архивов.
На полях переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве между фондом "Росконгресс" и Агентством по инвестициям и продвижению экспорта Uruquay XXI, призванное объединить усилия для развития бизнес-диалога между странами.
16.02.2017
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