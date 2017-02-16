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Компания CFM International продала в 2016 году более 2600 двигателей

17.02.2017 bmpd.livejournal.com 221 0
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CFM56
Сборка двигателей CFM56 на сборочном предприятии компании CFM International
Источник: CFM International

Как сообщает журнал «Air&Cosmos» в статье Yann Cochennec «CFM International a vendu plus de 2 600 moteurs en 2016» компания CFM International в 2016 продала 2600 авиационных двигателей. Или если быть точным – 2677 единицы на сумму 36 млрд евро в каталожных ценах. По моделям распределение следующее: 876 двигателей CFM56 (включая запасные) и 1801 CFM Leap. В 2015 году это совместное предприятие компаний General Electric и Safran продало 2135 двигателей (736 CFM56 и 1399 CFM Leap) на сумму 27 млрд евро. 2016 год оказался неплохим для производителя, так как только в январе 2016 года было получено 600 новых заказов. В январе 2017 года было законтрактовано 580 двигателей.


В 2016 году также начался перенос производства в пользу модели CFM Leap. Компания поставила 77 двигателей CFM Leap-1A и 1693 CFM56. В 2015 году CFM International выпустила 1638 двигателя CFM56. Число произведенных двигателей CFM56 начнет снижаться начиная с текущего года, а полный переход на новую модель запланирован на горизонте 2020 года.


Как отметил новый президент компании CFM International Гаель Мехеуст (Gaël Méheust), «наши результаты без сомнения просто фантастические, но самое удивительное, что продолжается устойчивая динамика продаж двигателя CFM56». В прошлом году было продано на 140 двигателей CFM56 больше, чем в 2015 году.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Компании
General Electric
Safran
Проекты
2020-й год

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