Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Бразильский авианосец Sao Paolo будет списан

17.02.2017 bmpd.livejournal.com 193 0
0
Понравилась новость?
 0
А 12 Sao Paolo
Авианосец ВМС Бразилии А 12 Sao Paolo (бывший французский Foch) в Рио-де-Жанейро
Источник: www.naval.com.br

14 февраля 2017 года командование ВМС Бразилии официально объявило о решении исключить из состава бразильского флота единственный авианосец А 12 Sao Paolo - бывший французский Foch, приобретенный в 2000 году - отказавшись от его планировавшегося ремонта и модернизации. Деактивация и окончательное списание корабля будут произведены в течении трех ближайших лет.


В официальном сообщении говорится, что "после нескольких попыток восстановить оперативный потенциал авианосца Sao Paolo, Адмиралтейство пришло к выводу о том, что программа модернизации потребует больших финансовых вложений, содержит технические риски и потребуют длительного периода реализации, и решило списать корабль, что будет произведено в течение следующих трех лет".


Далее говорится, что "программа приобретения нового авианосца и самолетов для него будет занимать третий по порядку приоритет в закупочном плане ВМС после строительства атомной подводной лодки по программе PROSUB и программы строительства корветов типа Tamandaré. Стоимость этой двойной программы будет существенно меньше, чем модернизации авианосца Sao Paolo и приобретение новых самолетов, совместимых с этим авианосцем, как самолет AF-1 должен достичь предельного срока эксплуатации к моменту, когда Sao Paolo завершил бы модернизацию".


Указывается, что "к сожалению, технико-экономические исследования программы ремонта корабля показали длительный период для ее завершения, около десяти лет, в дополнение к техническим рискам и высокой неопределенности требуемых затрат."

Заявляется, что до тех пор пока бразильский флот не получит новый авианосец, подготовка пилотов бразильской палубной авиации будет осуществляться с береговых аэродромов и посредством совместного обучения "с дружественными ВМС".


Комментарий bmpd. Известие о решении списать бразильский авианосец не является неожиданным, тем более в свете экономических трудностей Бразилии последних лет. С момента приобретения у Франции бывшего Foch (постройки 1963 года) по цене металлолома за 12,5 млн долл в 2000 году, этот корабль находился в плохом техническом состоянии, не проходил значительного ремонта и по сути так и не стал полностью боеготовым кораблем ВМС Бразилии. Корабль пребывал в перманентных мелких ремонтах и последний раз выходил в море в 2012 году, и в итоге в 2012 году был поставлен на средний ремонт и модернизацию в Рио-де-Жанейро с намерениями завершения работ в 2019 году и с оптимистичными сроками продления его службы до 2039 года. Фактически работы на корабле так и не начинались, оставшись в стадии проектирования и изучения. Как следует из вышеприведенного официального сообщения, данное изучение в итоге показало неоправданность затрат на ремонт старого корабля, тем более в условиях финансового кризиса.


Положение усугубляется фактическим отсутствием авиагруппы для авианосца. Использовавшиеся первоначально на Sao Paolo палубные штурмовики AF-1 (бывшие A-4KU Skyhawk, прилобретенные у Кувейта в количестве 23 единиц в 1997 году) быстро пришли к полному исчерпанию ресурса и запчастей. В 2009 году ВМС Бразилии выдали компании Embraer контракт стоимостью 140 млн долл на ремонт и модернизацию 12 штурмовиков AF-1 (бывшие кувейтские штурмовики A-4KU Skyhawk) в вариант AF-1M для последующей эксплуатации на Sao Paolo. Однако к настоящему времени Embraer сдала только два модернизированных самолета AF-1M, один из которых был потерян в 2016 году.


Что касается планов ВМС Бразилии приобретения нового авианосца к 2039 году, то их следует считать весьма малореалистичными. Так что, видимо, со списанием Sao Paolo наступит окончательный конец истории авианосцев в Латинской Америке.


Видео бразильского авианосца Sao Paolo в его короткие лучшие дни - участия в совместных бразильско-аргентинских военно-морских учениях Temperex в 2002 году:

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Бразилия
Кувейт
Франция
Компании
Embraer
Проекты
Авианосец

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 17.02 09:21
  • 22
Истребители F-35 одержали победу на учениях Red Flag со счетом 15:1
  • 17.02 09:21
  • 3502
Оценка Советского периода в истории России.
  • 17.02 09:15
  • 20
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 17.02 09:13
  • 6
Новая российская ракета "Сармат" станет убийцей американской ПРО? (The National Interest, США)
  • 17.02 09:02
  • 2
РФ примет участие в разработке индийского истребителя 5-ого поколения AMCA
  • 17.02 08:56
  • 40
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 17.02 08:49
  • 26
Песков: Москва не поставляет Донбассу танки
  • 17.02 08:37
  • 183
Удобные «зеленые человечки»
  • 17.02 07:36
  • 846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.02 07:20
  • 2
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России
  • 17.02 06:05
  • 54
Опубликовано изображение и данные нового российского легкого истребителя ЛМФС
  • 17.02 05:30
  • 4
Греция. Остается лишь смотреть на турецкие F-35
  • 17.02 04:42
  • 23
Компания Saab предложила на индийский тендер "оморяченный" вариант истребителя JAS-39Е Gripen NG
  • 17.02 04:37
  • 7
США обвиняют Россию в развертывании крылатой ракеты 9М729
  • 17.02 04:24
  • 3
Двигатель для истребителя Т-50 будет на 20% мощнее систем предыдущего поколения
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  