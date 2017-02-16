Бразильский авианосец Sao Paolo будет списан



Авианосец ВМС Бразилии А 12 Sao Paolo (бывший французский Foch) в Рио-де-Жанейро

Источник: www.naval.com.br Авианосец ВМС Бразилии А 12 Sao Paolo (бывший французский Foch) в Рио-де-ЖанейроИсточник: www.naval.com.br

14 февраля 2017 года командование ВМС Бразилии официально объявило о решении исключить из состава бразильского флота единственный авианосец А 12 Sao Paolo - бывший французский Foch, приобретенный в 2000 году - отказавшись от его планировавшегося ремонта и модернизации. Деактивация и окончательное списание корабля будут произведены в течении трех ближайших лет.

В официальном сообщении говорится, что "после нескольких попыток восстановить оперативный потенциал авианосца Sao Paolo, Адмиралтейство пришло к выводу о том, что программа модернизации потребует больших финансовых вложений, содержит технические риски и потребуют длительного периода реализации, и решило списать корабль, что будет произведено в течение следующих трех лет".

Далее говорится, что "программа приобретения нового авианосца и самолетов для него будет занимать третий по порядку приоритет в закупочном плане ВМС после строительства атомной подводной лодки по программе PROSUB и программы строительства корветов типа Tamandaré. Стоимость этой двойной программы будет существенно меньше, чем модернизации авианосца Sao Paolo и приобретение новых самолетов, совместимых с этим авианосцем, как самолет AF-1 должен достичь предельного срока эксплуатации к моменту, когда Sao Paolo завершил бы модернизацию".

Указывается, что "к сожалению, технико-экономические исследования программы ремонта корабля показали длительный период для ее завершения, около десяти лет, в дополнение к техническим рискам и высокой неопределенности требуемых затрат."

Заявляется, что до тех пор пока бразильский флот не получит новый авианосец, подготовка пилотов бразильской палубной авиации будет осуществляться с береговых аэродромов и посредством совместного обучения "с дружественными ВМС".

Комментарий bmpd. Известие о решении списать бразильский авианосец не является неожиданным, тем более в свете экономических трудностей Бразилии последних лет. С момента приобретения у Франции бывшего Foch (постройки 1963 года) по цене металлолома за 12,5 млн долл в 2000 году, этот корабль находился в плохом техническом состоянии, не проходил значительного ремонта и по сути так и не стал полностью боеготовым кораблем ВМС Бразилии. Корабль пребывал в перманентных мелких ремонтах и последний раз выходил в море в 2012 году, и в итоге в 2012 году был поставлен на средний ремонт и модернизацию в Рио-де-Жанейро с намерениями завершения работ в 2019 году и с оптимистичными сроками продления его службы до 2039 года. Фактически работы на корабле так и не начинались, оставшись в стадии проектирования и изучения. Как следует из вышеприведенного официального сообщения, данное изучение в итоге показало неоправданность затрат на ремонт старого корабля, тем более в условиях финансового кризиса.

Положение усугубляется фактическим отсутствием авиагруппы для авианосца. Использовавшиеся первоначально на Sao Paolo палубные штурмовики AF-1 (бывшие A-4KU Skyhawk, прилобретенные у Кувейта в количестве 23 единиц в 1997 году) быстро пришли к полному исчерпанию ресурса и запчастей. В 2009 году ВМС Бразилии выдали компании Embraer контракт стоимостью 140 млн долл на ремонт и модернизацию 12 штурмовиков AF-1 (бывшие кувейтские штурмовики A-4KU Skyhawk) в вариант AF-1M для последующей эксплуатации на Sao Paolo. Однако к настоящему времени Embraer сдала только два модернизированных самолета AF-1M, один из которых был потерян в 2016 году.

Что касается планов ВМС Бразилии приобретения нового авианосца к 2039 году, то их следует считать весьма малореалистичными. Так что, видимо, со списанием Sao Paolo наступит окончательный конец истории авианосцев в Латинской Америке.

Видео бразильского авианосца Sao Paolo в его короткие лучшие дни - участия в совместных бразильско-аргентинских военно-морских учениях Temperex в 2002 году: