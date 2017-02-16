Двигатели ТВ7-117СТ могут быть установлены на самолет Ил-114



Пассажирский самолет Ил-114 (регистрация RA-91014, серийный номер 1023823024) в окраске авиакомпании "Выборг", Санкт-Петербург, стоянка аэропорта "Пулково" 14.04.2010

Источник: Павел Тоденков / russianplanes.net Пассажирский самолет Ил-114 (регистрация RA-91014, серийный номер 1023823024) в окраске авиакомпании "Выборг", Санкт-Петербург, стоянка аэропорта "Пулково" 14.04.2010Источник: Павел Тоденков / russianplanes.net

Как сообщила в своем пресс-релизе АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех), компания готова оснастить региональный пассажирский самолет Ил-114-300 новым мощным турбовинтовым двигателем ТВ7-117СТ.

Между ПАО "ОАК" и дочерними предприятиями ОАО "Ил" и АО "РСК "МиГ" заключены договоры в целях проведения опытно-конструкторских работ и подготовки производства по программе модернизации и возобновления серийного производства регионального пассажирского самолета Ил-114-300.

В качестве двигателя первого этапа для Ил-114-300 рассматривается турбовинтовой двигатель ТВ7-117СМ с новой системой автоматического управления. ПАО "ОАК", АО "ОДК" и Министерством промышленности и торговли РФ оформлен план-график, предусматривающий получение сертификата типа на самолет Ил-114-300 с указанным двигателем. В дальнейшем планируется сертифицировать самолет в комплектации с двигателем ТВ7-117СТ, представляющим собой глубокую модернизацию ТВ7-11СМ в части увеличения мощности и ресурса.

ТВ7-117СТ является базовым двигателем для силовой установки перспективного российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. В новое изделие заложены передовые технические и конструктивные решения, повышающие его летно-технические характеристики. Мощность на максимальном взлетном режиме составляет 3 000 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме - 3 600 л.с. На ТВ7-117СТ будет применяться воздушный винт АВ-112, обладающий большей производительностью и позволяющий увеличить лобовую тягу силовой установки.

Применение унифицированного двигателя на самолетах Ил-112В и Ил-114-300 будет способствовать сокращению издержек в производстве и станет хорошим примером трансфера военных технологий в гражданский сектор. ОДК готова обеспечить первые вылеты Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117СМ и провести дальнейшую модернизацию этого самолета в части силовой установки с помощью нового двигателя ТВ7-117СТ.

В сентябре 2016 года ОДК приступила к стендовым испытаниям двигателя ТВ7-117СТ.

Двигатели семейства ТВ7-117 разработаны санкт-петербургским предприятием ОДК АО "Климов". Серийно ТВ7-117СМ и ТВ7-117СТ будут изготавливаться в широкой кооперации предприятий ОДК.