Австрия обвиняет Airbus
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Истребитель Eurofighter Typhoon EF-2000 S (регистрация 7L-WF, серийный номер AS006) ВВС Австрии, 02.09.2016
Источник: Soos Jozsef / Airliners.net
Компанию подозревают в манипуляциях с ценами на истребители
Австрийские власти подали иск против корпорации Airbus и ее дочерней компании Eurofighter, обвинив их в манипулировании ценами на истребители. Истребители Eurofighter были заказаны Министерством обороны Австрии в 2002 году, согласно заявлению министерства, Airbus ввел его в заблуждение по поводу цен на истребители, их оснащения и условий поставки. Связанный с этим ущерб Министерства обороны оценивается в €1,1 млрд.
Министерство обороны Австрии обвинило европейского производителя самолетов Airbus в «мошеннических действиях» и подало иск против него. Речь идет о контракте, заключенном между Министерством обороны и Airbus в 2003 году, в соответствии с которым Австрия заказала истребители Eurofighter на €2 млрд. Министерство обороны обвиняет корпорацию в том, что она ввела его в заблуждение по поводу цены на истребители. Согласно заявлению, опубликованному министерством, оно уже подало иск в прокуратуру Вены на Airbus (тогда EADS) и компанию Eurofighter, 46% которой принадлежит Airbus.
Как заявил в четверг министр обороны и спорта Австрии Ханс Петер Доскоциль, убытки, которые в связи с этим контрактом понесла Австрия, достигают €1,1 млрд. Первоначально Австрия заказала 18 истребителей Eurofighter, но в 2007 году заказ был снижен до 15 штук. По оценке Министерства обороны, цена истребителей была завышена на €183,4 млн. Речь также идет о подозрении в подкупе должностных лиц, которые занимались контрактом.
«Министерство в своей жалобе исходит из того, что обе компании с 2002 года мошеннически вводили Австрию в заблуждение как по поводу истинной цены, так и по поводу своей способности обеспечить поставку истребителей-перехватчиков Eurofighter и их оснащения»,— говорится в заявлении Министерства обороны. Согласно заявлению, если бы министерство не было введено в заблуждение, оно бы приобрело другие истребители. Расследование этого дела началось еще в 2012 году. Тогда министерство создало Специальный комитет Eurofighter, который в феврале представил результаты расследования.
Яна Рождественская
16.02.2017
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