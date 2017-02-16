Австрия обвиняет Airbus



Истребитель Eurofighter Typhoon EF-2000 S (регистрация 7L-WF, серийный номер AS006) ВВС Австрии, 02.09.2016

Источник: Soos Jozsef / Airliners.net Истребитель Eurofighter Typhoon EF-2000 S (регистрация 7L-WF, серийный номер AS006) ВВС Австрии, 02.09.2016Источник: Soos Jozsef / Airliners.net

Компанию подозревают в манипуляциях с ценами на истребители

Австрийские власти подали иск против корпорации Airbus и ее дочерней компании Eurofighter, обвинив их в манипулировании ценами на истребители. Истребители Eurofighter были заказаны Министерством обороны Австрии в 2002 году, согласно заявлению министерства, Airbus ввел его в заблуждение по поводу цен на истребители, их оснащения и условий поставки. Связанный с этим ущерб Министерства обороны оценивается в €1,1 млрд.

Министерство обороны Австрии обвинило европейского производителя самолетов Airbus в «мошеннических действиях» и подало иск против него. Речь идет о контракте, заключенном между Министерством обороны и Airbus в 2003 году, в соответствии с которым Австрия заказала истребители Eurofighter на €2 млрд. Министерство обороны обвиняет корпорацию в том, что она ввела его в заблуждение по поводу цены на истребители. Согласно заявлению, опубликованному министерством, оно уже подало иск в прокуратуру Вены на Airbus (тогда EADS) и компанию Eurofighter, 46% которой принадлежит Airbus.

Как заявил в четверг министр обороны и спорта Австрии Ханс Петер Доскоциль, убытки, которые в связи с этим контрактом понесла Австрия, достигают €1,1 млрд. Первоначально Австрия заказала 18 истребителей Eurofighter, но в 2007 году заказ был снижен до 15 штук. По оценке Министерства обороны, цена истребителей была завышена на €183,4 млн. Речь также идет о подозрении в подкупе должностных лиц, которые занимались контрактом.

«Министерство в своей жалобе исходит из того, что обе компании с 2002 года мошеннически вводили Австрию в заблуждение как по поводу истинной цены, так и по поводу своей способности обеспечить поставку истребителей-перехватчиков Eurofighter и их оснащения»,— говорится в заявлении Министерства обороны. Согласно заявлению, если бы министерство не было введено в заблуждение, оно бы приобрело другие истребители. Расследование этого дела началось еще в 2012 году. Тогда министерство создало Специальный комитет Eurofighter, который в феврале представил результаты расследования.

Яна Рождественская