Дмитрий Медведев: Необходимо создавать условия, чтобы перспективные технологии применялись в российской промышленности
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Дмитрий Медведев осматривает отечественный 3D-принтер «Альфа-2».
Источник: rostec.ru
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, которое состоялось сегодня, 14 февраля, в Сколково.
Основной повесткой заседания стали вопросы реализации проектов Комиссии при Президенте по модернизации и технологическому развитию экономики России, обсуждение планов реализации Национальной технологической инициативы в 2017 году, в частности программы «дорожной карты» «Технет».
Дмитрий Медведев в своем вступительном слове отметил, что тема инноваций перестала быть экзотикой для России и продолжает набирать популярность, что является необходимым условием для развития любой программы. Значительную роль в стимулировании инновационных разработок сыграли элементы проектного управления, объединяющие усилия государства, бизнеса, науки и образования.
Созданы весьма серьёзные технологии в ядерной энергетике и космической сфере. Заработали современные фармацевтические предприятия полного цикла – здесь вообще всё обстоит весьма неплохо, потому что у нас фармацевтическая промышленность развивается, можно сказать, ударными темпами, - сказал Дмитрий Медведев.
Председатель Правительства заострил внимание на необходимости реализации программы Национальной технологической инициативы, план дальнейшего развития которой содержит решения по организации управления проектами, предполагает активное участие федеральных ведомств и институтов развития. В частности, необходимо скоординировать программы научных исследований, НИОКР для достижения результатов «дорожных карт». На данный момент утверждено шесть таких карт: «Автонет», «Энерджинет», «Нейронет», «Аэронет», «Маринет» и «Хелснет». На Национальную технологическую инициативу с учётом переноса части средств прошлого года выделено порядка 12,5 млрд рублей.
Сегодня мы обсудим очередную «дорожную карту» – «Технет». Речь идёт о перспективных производственных технологиях. Это целый набор решений, которые революционным образом меняют индустриальное производство, делают его эффективным, автоматизированным, позволяют оцифровать все стадии оборота продукта – от самóй инженерной мысли до утилизации. Нам нужно создавать условия, чтобы эти перспективные технологии применялись в российской промышленности. На это и нацелена «дорожная карта, - пояснил председатель Дмитрий Медведев.
14.02.2017
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