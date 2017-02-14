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Дмитрий Медведев: Необходимо создавать условия, чтобы перспективные технологии применялись в российской промышленности

17.02.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 221 0
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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев осматривает отечественный 3D-принтер «Альфа-2».
Источник: rostec.ru

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, которое состоялось сегодня, 14 февраля, в Сколково.


Основной повесткой заседания стали вопросы реализации проектов Комиссии при Президенте по модернизации и технологическому развитию экономики России, обсуждение планов реализации Национальной технологической инициативы в 2017 году, в частности программы «дорожной карты» «Технет».


Дмитрий Медведев в своем вступительном слове отметил, что тема инноваций перестала быть экзотикой для России и продолжает набирать популярность, что является необходимым условием для развития любой программы. Значительную роль в стимулировании инновационных разработок сыграли элементы проектного управления, объединяющие усилия государства, бизнеса, науки и образования.


Созданы весьма серьёзные технологии в ядерной энергетике и космической сфере. Заработали современные фармацевтические предприятия полного цикла – здесь вообще всё обстоит весьма неплохо, потому что у нас фармацевтическая промышленность развивается, можно сказать, ударными темпами, - сказал Дмитрий Медведев.


Председатель Правительства заострил внимание на необходимости реализации программы Национальной технологической инициативы, план дальнейшего развития которой содержит решения по организации управления проектами, предполагает активное участие федеральных ведомств и институтов развития. В частности, необходимо скоординировать программы научных исследований, НИОКР для достижения результатов «дорожных карт». На данный момент утверждено шесть таких карт: «Автонет», «Энерджинет», «Нейронет», «Аэронет», «Маринет» и «Хелснет». На Национальную технологическую инициативу с учётом переноса части средств прошлого года выделено порядка 12,5 млрд рублей.


Сегодня мы обсудим очередную «дорожную карту» – «Технет». Речь идёт о перспективных производственных технологиях. Это целый набор решений, которые революционным образом меняют индустриальное производство, делают его эффективным, автоматизированным, позволяют оцифровать все стадии оборота продукта – от самóй инженерной мысли до утилизации. Нам нужно создавать условия, чтобы эти перспективные технологии применялись в российской промышленности. На это и нацелена «дорожная карта, - пояснил председатель Дмитрий Медведев.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
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Страны
Россия
Компании
СКОЛКОВО
Персоны
Мантуров Денис
Медведев Дмитрий
Проекты
Ядерный щит

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