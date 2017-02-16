УВЗ покажет в Абу-Даби новый роботизированный боевой модуль
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ДУБМ разработки УВЗ
Источник: vitalykuzmin.net
Корпорация "Уралвагонзавод" на выставке IDEX 2017 в Абу-Даби 19 февраля представит дистанционно-управляемый боевой модуль (ДУБМ). Об этом сообщил замгендиректора компании Алексей Жарич в интервью РИА Новости в четверг, 16 февраля.
"Дистанционно-управляемый боевой модуль в составе боевой машины легко переносит парашютное десантирование, эффективно работает в любое время суток в любой геофизической обстановке на высотах до 4650 метров над уровнем моря. Это позволяет успешно вести боевые действия, в том числе в труднодоступных районах", — рассказал собеседник агентства.
В состав ДУБМ входят 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42 и 7,62-миллиметровый спаренный танковый пулемет ПКТМ (пулемет Калашникова танковый модернизированный), а также система подачи и хранения боекомплекта. Жарич отметил, что преимущество модуля перед аналогами в высокой скорострельности пушки — до 550 выстрелов в минуту. Кроме того, ДУБМ имеет широкий диапазон углов возвышения — от минус 10 градусов до плюс 60 и оснащен автоматом сопровождения цели.
УВЗ является одним из постоянных участников выставки IDEX. Салон IDEX 2017 откроется в Абу-Даби 19 февраля. Это крупнейшая в мире выставка вооружений и техники сухопутных войск, привлекающая большое внимание со стороны традиционных партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. На салоне 2013 года в Абу-Даби прошла первая зарубежная демонстрация танка Т-90МС –– наиболее совершенной на сегодняшний день версии этой машины.
16.02.2017
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