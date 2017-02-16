Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Центр судоремонта "Звездочка" готов к модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов"

17.02.2017 ИТАР-ТАСС 298 0
0
Понравилась новость?
 +2
"Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" (на первом плане) и тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" (на втором плане), прибывшие на военно-морскую базу Северного флота РФ в Североморске
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Ранее сообщалось, что в 2017 году российский авианосец отправится на средний ремонт и модернизацию

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске готов приступить к ремонту и модернизации единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Промышленность готова. "Звездочка" готова (к ремонту и модернизации авианосца - прим. ТАСС)", - сказал он.

Рогозин пояснил, что обычно ремонт начинается с дефектации. "То есть смотрят, какие узлы и агрегаты требуют дополнительно ремонта, замены и так далее. После этого складывается первичный акт, который направляется в промышленность, а затем Минобороны с учетом своего финансового плана и плана задействования кораблей Военно- морского флота определяет сроки постановки военного корабля на средний ремонт или ремонт с модернизацией", - сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в 2017 году "Адмирал Кузнецов" отправится на средний ремонт и модернизацию. В ВМФ РФ заявляли, что эту задачу, скорее всего, будет выполнять "Звездочка".

Длительность работ пока не определена. По оценке главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, на модернизацию корабля потребуется два года, однако объемы и сроки работ могут измениться. По словам Рахманова, в ходе модернизации будет изменен состав вооружения "Адмирала Кузнецова".

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Авианосец

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 17.02 09:21
  • 22
Истребители F-35 одержали победу на учениях Red Flag со счетом 15:1
  • 17.02 09:21
  • 3502
Оценка Советского периода в истории России.
  • 17.02 09:15
  • 20
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 17.02 09:13
  • 6
Новая российская ракета "Сармат" станет убийцей американской ПРО? (The National Interest, США)
  • 17.02 09:02
  • 2
РФ примет участие в разработке индийского истребителя 5-ого поколения AMCA
  • 17.02 08:56
  • 40
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 17.02 08:49
  • 26
Песков: Москва не поставляет Донбассу танки
  • 17.02 08:37
  • 183
Удобные «зеленые человечки»
  • 17.02 07:36
  • 846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.02 07:20
  • 2
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России
  • 17.02 06:05
  • 54
Опубликовано изображение и данные нового российского легкого истребителя ЛМФС
  • 17.02 05:30
  • 4
Греция. Остается лишь смотреть на турецкие F-35
  • 17.02 04:42
  • 23
Компания Saab предложила на индийский тендер "оморяченный" вариант истребителя JAS-39Е Gripen NG
  • 17.02 04:37
  • 7
США обвиняют Россию в развертывании крылатой ракеты 9М729
  • 17.02 04:24
  • 3
Двигатель для истребителя Т-50 будет на 20% мощнее систем предыдущего поколения
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  