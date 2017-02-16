Центр судоремонта "Звездочка" готов к модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов"



Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" (на первом плане) и тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" (на втором плане), прибывшие на военно-морскую базу Северного флота РФ в Североморске

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" (на первом плане) и тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" (на втором плане), прибывшие на военно-морскую базу Северного флота РФ в СевероморскеИсточник: © Лев Федосеев/ТАСС

Ранее сообщалось, что в 2017 году российский авианосец отправится на средний ремонт и модернизацию

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске готов приступить к ремонту и модернизации единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Промышленность готова. "Звездочка" готова (к ремонту и модернизации авианосца - прим. ТАСС)", - сказал он.

Рогозин пояснил, что обычно ремонт начинается с дефектации. "То есть смотрят, какие узлы и агрегаты требуют дополнительно ремонта, замены и так далее. После этого складывается первичный акт, который направляется в промышленность, а затем Минобороны с учетом своего финансового плана и плана задействования кораблей Военно- морского флота определяет сроки постановки военного корабля на средний ремонт или ремонт с модернизацией", - сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в 2017 году "Адмирал Кузнецов" отправится на средний ремонт и модернизацию. В ВМФ РФ заявляли, что эту задачу, скорее всего, будет выполнять "Звездочка".

Длительность работ пока не определена. По оценке главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, на модернизацию корабля потребуется два года, однако объемы и сроки работ могут измениться. По словам Рахманова, в ходе модернизации будет изменен состав вооружения "Адмирала Кузнецова".