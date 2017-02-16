Авиазавод в Улан-Удэ планирует производить арктический "Терминатор" на экспорт



Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА

Источник: http://www.uuaz.ru/ Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВАИсточник: http://www.uuaz.ru/

В настоящее время военно-транспортный вертолет поставляется только в Минобороны РФ

УЛАН-УДЭ, 16 февраля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") планирует производить на экспорт военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-ВА, созданный для работы в условиях Арктики. Об этом ТАСС сообщил управляющий директор УУАЗ Леонид Белых.

"Сейчас арктическая версия вертолета Ми-8АМТШ поставляется в Минобороны РФ, но есть видение поставок в другие силовые структуры. И сейчас мы проходим все формальности, чтобы можно было поставлять машину и на экспорт. То есть рынок есть", - сказал он.

В конце 2016 года Белых сообщал, что российской арктической версией вертолета Ми-8АМТШ интересуется Китай и ряд других стран, не исключены также поставки в Аргентину.

Первый арктический "Терминатор" УУАЗ поставил Минобороны РФ в конце 2015 года. Ми-8АМТШ-ВА создан на основе последней модификации военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ-В, которая отличается новыми газотурбинными двигателями "Климов" ВК-2500-03 с увеличенной мощностью и автоматической системой контроля, более мощной вспомогательной силовой установкой, усиленной трансмиссией и обновленной авионикой. Арктический "Терминатор" приспособлен для эксплуатации в условиях низких температур.