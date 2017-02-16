Рогозин рекомендовал НАТО "изучить матчасть", прежде чем говорить с РФ с "позиции силы"
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Дмитрий Рогозин
Источник: Олеся Курпяева/ РГ
Вице-премьер РФ отметил, что указ президента России о перевооружении армии и флота "исполняется четко и ответственно"
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин уверен в бесперспективности попыток США и НАТО говорить с Россией с "позиции силы".
В публикации на своей странице в Facebook зампред российского кабмина отметил, что, "несмотря на санкции Запада против российского оборонно-промышленного комплекса", качество исполнения гособоронзаказа из года в год повышается, в ВС РФ поступает современная техника, а указ президента России о перевооружении армии и флота "исполняется четко и ответственно".
"Таким образом говорить о возможности диалога с Россией "с позиции силы" не приходится. Должностным лицам, делающим подобные заявления, следует более внимательно изучить материальную часть данного вопроса", - подчеркнул вице-премьер РФ, занимавший ранее должность постпреда Москвы при НАТО.
Рогозин отметил, что коллегия Военно-промышленной комиссии РФ "изучает заявления должностных лиц Пентагона и НАТО и тенденции развития военной науки и военно- промышленного комплекса стран Запада, принимая их во внимание при формировании планов долгосрочного развития оборонной промышленности России и перспективного научно-технического задела, над которым работает недавно созданный институт генеральных конструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений".
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что НАТО необходимо выстраивать партнерские отношения с Россией с позиции силы. В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг высказал мнение, что диалог с позиции силы с Россией сработал в период холодной войны и будет действовать в настоящее время.
16.02.2017
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