Производство новых БРПЛ "Трайдент-2"



Испытательный запуск баллистической ракеты ВМС США «Трайдент» II D5 из подводной лодки в Атлантическом океане с «коннекторным кожухом», напечатанном на 3D принтере

Источник: http://mykickup.ru/ Испытательный запуск баллистической ракеты ВМС США «Трайдент» II D5 из подводной лодки в Атлантическом океане с «коннекторным кожухом», напечатанном на 3D принтереИсточник: http://mykickup.ru/

Компания Lockheed Martin получила контракт на производство новых БРПЛ Trident D5 и материально-техническую поддержку ракет этого типа на сумму 540 млн долл США, сообщает министерство обороны США 14 февраля.

Отмечается, что новые ракеты будут производиться для ВМС США и Великобритании (соответственно для ПЛАРБ классов Ohio и Vanguard). Работы по контракту должны быть завершены 30 сентября 2016 года.

В ВМС США БРПЛ UGM-133A Trident II были развернуты начиная с марта 1990 года.

Данные ракеты состоят на вооружении четырех британских ПЛАРБ, на каждой субмарине по 16 БРПЛ (до 8 боеголовок на каждой).

Первая британская ПЛАРБ HMS Resolution с ракетами Polaris вышла на первое боевое патрулирование в 1967 году. В 1996 году в первый поход вышла ПЛАРБ нового поколения HMS Vanguard, сообщает британский источник.