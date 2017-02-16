F-16 Block 70 усилит стратегическое сотрудничество Индии и США



Истребитель Lockheed Martin F-16F Block 60 (бортовой/серийный номер 3018) Desert Falcon ВВС ОАЭ на американской авиабазе Неллис во время учений "Red Flag 12-4". 30.07.2012

Источник: Avtech / www.f-16.net Истребитель Lockheed Martin F-16F Block 60 (бортовой/серийный номер 3018) Desert Falcon ВВС ОАЭ на американской авиабазе Неллис во время учений "Red Flag 12-4". 30.07.2012Источник: Avtech / www.f-16.net

Американский оборонный гигант Lockheed Martin заявил, что истребитель F-16 Block 70 еще больше усилит военно-стратегическое сотрудничество между США и Индией.

Компания заявляет, что этот самолет лучше всех подходит для лицензионного производства в Индии, так как имеет самые передовые инновационные технологии. "Мы сотрудничаем с Индией уже более 25 лет, и предлагаем свои новейшие разработки, в том числе бортовой радар с активной ФАР", сообщил на выставке Aero India 2017 представитель "Локхида". Кроме радара, компания готова поделиться технологиями новейшей высокозащищенной линии передачи данных, системы спутниковой навигации GPS и автоматической системы предупреждения столкновений. Естественно, самолеты будут оснащаться самым современным американским авиационным вооружением.

По программе транспортного самолета С-130J компания тесно сотрудничает с индийской фирмой Tata Advanced Systems Limited (TASL, Хайдарабад), которая доказала свою способность производить некоторые компоненты планера с высоким качеством. Такое же сотрудничество ведется по вертолету S-92.

В настоящее время ВВС Индии имеют парк из пяти C-130J-30, скоро будут поставлены дополнительные шесть машин. Индия является одной из 16 стран мира, имеющих в своем арсенале "Супер Геркулесы", с гордостью подчеркивает "Локхид".