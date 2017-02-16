Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

F-16 Block 70 усилит стратегическое сотрудничество Индии и США

17.02.2017 Военный паритет 159 0
-1
Понравилась новость?
 0
Истребитель Lockheed Martin F-16F Block 60
Истребитель Lockheed Martin F-16F Block 60 (бортовой/серийный номер 3018) Desert Falcon ВВС ОАЭ на американской авиабазе Неллис во время учений "Red Flag 12-4". 30.07.2012
Источник: Avtech / www.f-16.net

Американский оборонный гигант Lockheed Martin заявил, что истребитель F-16 Block 70 еще больше усилит военно-стратегическое сотрудничество между США и Индией.


Компания заявляет, что этот самолет лучше всех подходит для лицензионного производства в Индии, так как имеет самые передовые инновационные технологии. "Мы сотрудничаем с Индией уже более 25 лет, и предлагаем свои новейшие разработки, в том числе бортовой радар с активной ФАР", сообщил на выставке Aero India 2017 представитель "Локхида". Кроме радара, компания готова поделиться технологиями новейшей высокозащищенной линии передачи данных, системы спутниковой навигации GPS и автоматической системы предупреждения столкновений. Естественно, самолеты будут оснащаться самым современным американским авиационным вооружением.


По программе транспортного самолета С-130J компания тесно сотрудничает с индийской фирмой Tata Advanced Systems Limited (TASL, Хайдарабад), которая доказала свою способность производить некоторые компоненты планера с высоким качеством. Такое же сотрудничество ведется по вертолету S-92.


В настоящее время ВВС Индии имеют парк из пяти C-130J-30, скоро будут поставлены дополнительные шесть машин. Индия является одной из 16 стран мира, имеющих в своем арсенале "Супер Геркулесы", с гордостью подчеркивает "Локхид".

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
C-130
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Tata Motors
Проекты
GPS

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 17.02 09:21
  • 22
Истребители F-35 одержали победу на учениях Red Flag со счетом 15:1
  • 17.02 09:21
  • 3502
Оценка Советского периода в истории России.
  • 17.02 09:15
  • 20
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 17.02 09:13
  • 6
Новая российская ракета "Сармат" станет убийцей американской ПРО? (The National Interest, США)
  • 17.02 09:02
  • 2
РФ примет участие в разработке индийского истребителя 5-ого поколения AMCA
  • 17.02 08:56
  • 40
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 17.02 08:49
  • 26
Песков: Москва не поставляет Донбассу танки
  • 17.02 08:37
  • 183
Удобные «зеленые человечки»
  • 17.02 07:36
  • 846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.02 07:20
  • 2
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России
  • 17.02 06:05
  • 54
Опубликовано изображение и данные нового российского легкого истребителя ЛМФС
  • 17.02 05:30
  • 4
Греция. Остается лишь смотреть на турецкие F-35
  • 17.02 04:42
  • 23
Компания Saab предложила на индийский тендер "оморяченный" вариант истребителя JAS-39Е Gripen NG
  • 17.02 04:37
  • 7
США обвиняют Россию в развертывании крылатой ракеты 9М729
  • 17.02 04:24
  • 3
Двигатель для истребителя Т-50 будет на 20% мощнее систем предыдущего поколения
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  