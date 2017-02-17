"Зубр" напоминает о "политике одного Китая"



Учения НОАК с использованием десантных кораблей на воздушной подушке типа "Зубр"

Источник: militaryparitet.com Учения НОАК с использованием десантных кораблей на воздушной подушке типа "Зубр"Источник: militaryparitet.com

Наблюдатели отмечают, что НОАК активизировала учения с использованием десантных кораблей на воздушной подушке типа "Зубр", сообщает китайский источник.

Эти корабли с экипажем 21-31 человек и водоизмещением 555 т способны взять на борт три танка Тип 99, или 10 БМП ZBD04, или 350 солдат с вооружением. "Зубр" является самым крупным в мире кораблем на воздушной подушке.

Активизацию учений наблюдатели связывают с усилением сигнала Пекина в адрес властей Тайваня и США не забывать о "принципе одного Китая", отмечает источник.