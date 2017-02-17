"Зубр" напоминает о "политике одного Китая"
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Учения НОАК с использованием десантных кораблей на воздушной подушке типа "Зубр"
Источник: militaryparitet.com
Наблюдатели отмечают, что НОАК активизировала учения с использованием десантных кораблей на воздушной подушке типа "Зубр", сообщает китайский источник.
Эти корабли с экипажем 21-31 человек и водоизмещением 555 т способны взять на борт три танка Тип 99, или 10 БМП ZBD04, или 350 солдат с вооружением. "Зубр" является самым крупным в мире кораблем на воздушной подушке.
Активизацию учений наблюдатели связывают с усилением сигнала Пекина в адрес властей Тайваня и США не забывать о "принципе одного Китая", отмечает источник.
16.02.2017
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Данилович
47
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№1
17.02.2017 03:03
Цитата, q
"Зубр" является самым крупным в мире кораблем на воздушной подушке.
Зачем вводить читателей в заблуждение?
Например МРК "Самум" и "Бора", больше "Зубра".
Водоизмещение МРК "Самум"- 1050т., против 555т. у "Зубра".
Может автор имел ввиду из десантных кораблей?
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