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"Зубр" напоминает о "политике одного Китая"

17.02.2017 Военный паритет 307 1
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Зубр
Учения НОАК с использованием десантных кораблей на воздушной подушке типа "Зубр"
Источник: militaryparitet.com

Наблюдатели отмечают, что НОАК активизировала учения с использованием десантных кораблей на воздушной подушке типа "Зубр", сообщает китайский источник.


Эти корабли с экипажем 21-31 человек и водоизмещением 555 т способны взять на борт три танка Тип 99, или 10 БМП ZBD04, или 350 солдат с вооружением. "Зубр" является самым крупным в мире кораблем на воздушной подушке.


Активизацию учений наблюдатели связывают с усилением сигнала Пекина в адрес властей Тайваня и США не забывать о "принципе одного Китая", отмечает источник.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
ZTZ99
Зубр

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Данилович
47
№1
17.02.2017 03:03
Цитата, q
"Зубр" является самым крупным в мире кораблем на воздушной подушке.

Зачем вводить читателей в заблуждение?
Например МРК "Самум" и "Бора", больше "Зубра".
Водоизмещение МРК "Самум"- 1050т., против 555т. у "Зубра".
Может автор имел ввиду из десантных кораблей?
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