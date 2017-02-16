Белоруссия испытала модернизированную БМ комплекса "Оса"



Боевые машины ЗРК 9А33-1В "Оса"

Источник: militaryparitet.com Боевые машины ЗРК 9А33-1В "Оса"Источник: militaryparitet.com

Оборонная компания "2566-й ремонтный завод радиоэлектроники" успешно испытала боевые машины ЗРК 9А33-1В "Оса", сообщает министерство обороны Белоруссии.

Испытания проводились с целью подтверждения заявленных характеристик предъявленным МО техническим требованиям. В частности, ставились задачи улучшения боевых возможностей и ТТХ, эксплуатационной надежности, увеличения срока службы на 10 лет, повышения помехоустойчивости электронного оборудования и другие.

В ходе полевых испытаний были проведены пуски ракет, которые подтвердили высокие боевые возможности модернизированного комплекса.

БМ 9A33-1B впервые была продемонстрирована на выставке MILEX 2014 в Минске и вызвала большой интерес специалистов. Испытания проводились в рамках проекта "Дозор".