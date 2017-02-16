Белоруссия испытала модернизированную БМ комплекса "Оса"
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Боевые машины ЗРК 9А33-1В "Оса"
Источник: militaryparitet.com
Оборонная компания "2566-й ремонтный завод радиоэлектроники" успешно испытала боевые машины ЗРК 9А33-1В "Оса", сообщает министерство обороны Белоруссии.
Испытания проводились с целью подтверждения заявленных характеристик предъявленным МО техническим требованиям. В частности, ставились задачи улучшения боевых возможностей и ТТХ, эксплуатационной надежности, увеличения срока службы на 10 лет, повышения помехоустойчивости электронного оборудования и другие.
В ходе полевых испытаний были проведены пуски ракет, которые подтвердили высокие боевые возможности модернизированного комплекса.
БМ 9A33-1B впервые была продемонстрирована на выставке MILEX 2014 в Минске и вызвала большой интерес специалистов. Испытания проводились в рамках проекта "Дозор".
16.02.2017
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