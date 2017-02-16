Корвет "Бойкий" и вертолетчики Балтийского флота провели совместные учения
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Палубный вертолет Ка-27
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС
Моряки также отработали элементы борьбы за живучесть корабля на ходу и другие задачи, а вертолетчики - тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками
КАЛИНИНГРАД, 16 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Корвет новейшего проекта 20380 "Бойкий" и морская авиация Балтийского флота провели совместные учения, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.
"В рамках учений экипаж корвета "Бойкий" во взаимодействии с морской авиацией флота выполнил более десяти артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям из 100-мм универсальной артустановки А-190 и 30-мм установки АК-630М", - рассказал Мартов.
Экипажи корабельных многоцелевых вертолетов Ка-27 из смешанной вертолетной эскадрильи совершили в море более 50 посадок на палубу "Бойкого" как на ходу корабля, так и во время дрейфа.
Моряки также отработали элементы борьбы за живучесть корабля на ходу и другие задачи, а вертолетчики - тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника.
16.02.2017
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