Корвет "Бойкий" и вертолетчики Балтийского флота провели совместные учения



Палубный вертолет Ка-27

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Палубный вертолет Ка-27Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Моряки также отработали элементы борьбы за живучесть корабля на ходу и другие задачи, а вертолетчики - тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками

КАЛИНИНГРАД, 16 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Корвет новейшего проекта 20380 "Бойкий" и морская авиация Балтийского флота провели совместные учения, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"В рамках учений экипаж корвета "Бойкий" во взаимодействии с морской авиацией флота выполнил более десяти артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям из 100-мм универсальной артустановки А-190 и 30-мм установки АК-630М", - рассказал Мартов.

Экипажи корабельных многоцелевых вертолетов Ка-27 из смешанной вертолетной эскадрильи совершили в море более 50 посадок на палубу "Бойкого" как на ходу корабля, так и во время дрейфа.

Моряки также отработали элементы борьбы за живучесть корабля на ходу и другие задачи, а вертолетчики - тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника.