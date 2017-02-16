Национальная гвардия Саудовской Аравии получит первую партию вертолетов AH-6i «Литтл Берд» в мае



AH-6I Little Bird. Фото с сайта boeing.com AH-6I Little Bird. Фото с сайта boeing.com

ЦАМТО, 16 февраля. Первая из трех авиационных бригад войдет в боевой состав Национальной гвардии Саудовской Аравии после завершения поставки в текущем году легких разведывательно-ударных вертолетов AH-6i «Литтл Берд».

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли» со ссылкой на генерал-майора Франка Мута (Frank Muth), выступившего в ходе посвященной военным вертолетам Международной конференции IQPC в Лондоне, ранее США поставили Национальной гвардии Саудовской Аравии 24 вертолета UH-60M «Блэк Хоук» и 12 AH-64E «Апач Гардиан», а поставка первых 12 из 24 заказанных AH-6i запланирована на май, что позволит завершить формирование 1-й авиационной бригады в Хашм Аль Ан (Khashm Al An) в районе Эр-Рияда.

Первые вертолеты были поставлены авиационной бригаде Национальной гвардии в 2013 году. В настоящее время в ее боевом составе имеется 24 UH-60M и 12 AH-64E. Первая авиационная бригада будет полностью укомплектована в текущем году после получения в мае 12 AH-6i. Вторую авиационную бригаду планируется сформировать в 2019 году, и третью авиационную бригаду – в 2021 году.

Развитие авиационной компоненты Национальной гвардии осуществляется быстрыми темпами с момента принятия концепции в 2008 году. Восемь лет назад авиация в составе Национальной гвардии отсутствовала. Первые 12 учебных вертолетов MD-530F компании «MD Геликоптерс» (MD Helicopters) были поставлены в 2013 году. Параллельно строилась необходимая инфраструктура поддержки.

В соответствии с требованиями концепции создания авиационных бригад, строительство базы Хашм Аль Ан началось в 2010 году и завершилось в 2014 году. В состав 1-ой авиационной бригады войдут 1-ый авиационный батальон с 24 вертолетами UH-60M, 2-ой авиационный батальон с 12 вертолетами AH-64E «Апач Гардиан» и 3-й авиационный батальон с 12 вертолетами AH-6i, а также подразделение поддержки.

2-ая авиационная бригада должна быть размещена на восточном побережье страны. Строительство авиабазы в Хофуфе (Hofuf) начнется позднее в этом году. Бригада получит первые вертолеты в начале 2019 года, но ее структура пока не раскрывается. 3-я авиационная бригада будет расположена на западном побережье в Джедде (Jeddah), строительство ее инфраструктуры должно начаться в 2019 году, а техника начнет поставляться в 2021 году. Помимо трех строевых соединений, в Дирабе (предместье Эр-Рияда) планируется сформировать 4-ую учебную бригаду. Строительство инфраструктуры для размещения 4-ой авиационной бригады в настоящее время завершено на 42%. Она будет сформирована в июне 2018 года и станет аналогом учебной базы СВ США в Форт-Рукер (шт.Алабама).

Создание авиационной компоненты Национальной гвардии должно быть полностью завершено к 2023 году. К этому моменту в ее составе будет 156 летательных аппаратов.

Формирование авиационных бригад Национальной гвардии является частью более широкого проекта усиления вертолетного парка Саудовской Аравии. Помимо вертолетов для Национальной гвардии, королевство приобрело девять UH-60M для Сухопутных войск и недавно реализовало опцион на поставку восьми дополнительных машин, 36 AH-64E – для Сухопутных войск, 10 AH-64E для Королевской гвардии (хотя по сообщениям, они были переданы СВ), 12 разведывательно-ударных MD-530F «Каюс Уорриор» для Сухопутных войск.