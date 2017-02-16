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«Талес» готова передать Индии технологии ЗРК «Старстрик»

17.02.2017 ЦАМТО 150 0
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Starstreak
ЗРК Starstreak. Источник: tagseeworld.blogspot.com

ЦАМТО, 16 февраля. Компания «Талес» (Thales) в ходе выставки «Аэро Индия-2017» объявила о подписании с индийской «Бхарат дайнемикс лимитед» (Bharat Dynamics Limited) меморандума о взаимопонимании, предполагающего проведение оценки возможностей передачи технологий ЗРК «Старстрик» (Starstreak).

Меморандум был подписан в присутствии представителей британского правительства, поддерживающего проект передачи технологий и стремящегося развивать двустороннее сотрудничество с Индией, в том числе в сфере обороны.


ЗРК ближнего действия «Старстрик» может поставляться в нескольких версиях – переносной (размещенная на треноге пусковая установки LML с тремя ЗУР в ТПК) и установленной на самоходном шасси или морской платформе. Дальность поражения цели составляет 1500-7000 м, высота – до 5 км. Размещенная в ТПК ЗУР, развивающая скорость до 3М, уничтожает цель, в основном, за счет кинетической энергии.


ЗУР, длина которой составляет 1,4 м, а вес 14 кг, состоит из двухступенчатого твердотопливного двигателя и боевой части, представляющей собой три стреловидных титановых боевых элемента, каждый из которых имеет собственный заряд взрывчатого вещества, взрыватель с замедлением и систему управления для наведения на цель. Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу при помощи полуавтоматической системы захвата цели в зоне видимости оператора.


Комплекс был интегрирован с широким диапазоном РЛС, инфракрасных датчиков и систем боевого управления.


ЗРК «Старстрик» состоит на вооружении ВС Великобритании и других государств, недавно заказан ВС Малайзии, Таиланда и Индонезии. «Талес» также продвигает продажу комплекса ВС Филиппин.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
Индия
Индонезия
Малайзия
Таиланд
Филиппины
Компании
Thales

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