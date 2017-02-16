«Талес» готова передать Индии технологии ЗРК «Старстрик»
|
|
ЗРК Starstreak. Источник: tagseeworld.blogspot.com
ЦАМТО, 16 февраля. Компания «Талес» (Thales) в ходе выставки «Аэро Индия-2017» объявила о подписании с индийской «Бхарат дайнемикс лимитед» (Bharat Dynamics Limited) меморандума о взаимопонимании, предполагающего проведение оценки возможностей передачи технологий ЗРК «Старстрик» (Starstreak).
Меморандум был подписан в присутствии представителей британского правительства, поддерживающего проект передачи технологий и стремящегося развивать двустороннее сотрудничество с Индией, в том числе в сфере обороны.
ЗРК ближнего действия «Старстрик» может поставляться в нескольких версиях – переносной (размещенная на треноге пусковая установки LML с тремя ЗУР в ТПК) и установленной на самоходном шасси или морской платформе. Дальность поражения цели составляет 1500-7000 м, высота – до 5 км. Размещенная в ТПК ЗУР, развивающая скорость до 3М, уничтожает цель, в основном, за счет кинетической энергии.
ЗУР, длина которой составляет 1,4 м, а вес 14 кг, состоит из двухступенчатого твердотопливного двигателя и боевой части, представляющей собой три стреловидных титановых боевых элемента, каждый из которых имеет собственный заряд взрывчатого вещества, взрыватель с замедлением и систему управления для наведения на цель. Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу при помощи полуавтоматической системы захвата цели в зоне видимости оператора.
Комплекс был интегрирован с широким диапазоном РЛС, инфракрасных датчиков и систем боевого управления.
ЗРК «Старстрик» состоит на вооружении ВС Великобритании и других государств, недавно заказан ВС Малайзии, Таиланда и Индонезии. «Талес» также продвигает продажу комплекса ВС Филиппин.
16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.02.2017 «Талес» разрабатывает РЛС управления огнем для ВС Индии
13.02.2017 Фиджи покупает десять австралийских бронированных машин Bushmaster
10.02.2017 Французский авианосец Charles de Gaulle начал средний ремонт
02.02.2017 "Теджас". От сомнений до уверенности
31.01.2017 Введен в строй первый построенный в Индонезии фрегат типа SIGMA
24.01.2017 Ту-154: ни заменить, ни списать
23.01.2017 Для британской морской авиации заказаны десять вертолетных систем радиолокационного дозора Crowsnest