Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«Рособоронэкспорт» в 2016 году заключил контракты на поставку ВиВТ Индии на сумму более 2 млрд. долл.

17.02.2017 ЦАМТО 632 0
0
Понравилась новость?
 +1
С. Гореславский
Сергей Гореславский
Источник: Фотография: из личного архива

ЦАМТО, 16 февраля. «Рособоронэкспорт» в 2016 году заключил контракты на поставку вооружения и военной техники Индии на сумму более 2 млрд. долл. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил заместитель гендиректора компании Сергей Гореславский.

«По линии «Рособоронэкспорта» в 2016 году подписаны десятки контрактных документов на поставку в Индию продукции военного назначения для всех видов вооруженных сил на общую сумму около 2 млрд. долл.», – сказал С.Гореславский.


Он добавил, что были заключены как достаточно крупные контракты, так и относительно небольшие контракты на поставку запасных частей и комплектующих.


«Вопреки распространенным мифам, «Рособоронэкспорт» никогда не отказывается от контрактов на небольшие суммы, и их общее количество ежегодно достаточно велико», – цитирует «РИА Новости» С.Гореславского.


Касаясь в целом темы продажи российского оружия, С.Гореславский отметил, что военная операция России в Сирии повысила интерес иностранных заказчиков к ракетным системам Club-N и Club-S (экспортные модификации «Калибра»), а также к роботизированным комплексам семейства «Уран».


Он добавил, что из авиационной техники интерес иностранных заказчиков вызывают многоцелевые и боевые вертолеты, многоцелевые истребители, истребители-бомбардировщики, беспилотные летательные аппараты.


По словам замглавы «Рособоронэкспорта», спрос на российское оружие и технику возрос, поскольку они «показали себя как надежное, качественное и безотказное оружие, способное успешно выполнять задачи в реальных боевых условиях», – передает «РИА Новости».

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Сирия
Продукция
Club-N
Club-S
Компании
РОЭ
Проекты
Калибр КР

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 17.02 09:21
  • 22
Истребители F-35 одержали победу на учениях Red Flag со счетом 15:1
  • 17.02 09:21
  • 3502
Оценка Советского периода в истории России.
  • 17.02 09:15
  • 20
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 17.02 09:13
  • 6
Новая российская ракета "Сармат" станет убийцей американской ПРО? (The National Interest, США)
  • 17.02 09:02
  • 2
РФ примет участие в разработке индийского истребителя 5-ого поколения AMCA
  • 17.02 08:56
  • 40
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 17.02 08:49
  • 26
Песков: Москва не поставляет Донбассу танки
  • 17.02 08:37
  • 183
Удобные «зеленые человечки»
  • 17.02 07:36
  • 846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.02 07:20
  • 2
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России
  • 17.02 06:05
  • 54
Опубликовано изображение и данные нового российского легкого истребителя ЛМФС
  • 17.02 05:30
  • 4
Греция. Остается лишь смотреть на турецкие F-35
  • 17.02 04:42
  • 23
Компания Saab предложила на индийский тендер "оморяченный" вариант истребителя JAS-39Е Gripen NG
  • 17.02 04:37
  • 7
США обвиняют Россию в развертывании крылатой ракеты 9М729
  • 17.02 04:24
  • 3
Двигатель для истребителя Т-50 будет на 20% мощнее систем предыдущего поколения
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  