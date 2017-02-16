«Рособоронэкспорт» в 2016 году заключил контракты на поставку ВиВТ Индии на сумму более 2 млрд. долл.



Сергей Гореславский

Источник: Фотография: из личного архива Сергей ГореславскийИсточник: Фотография: из личного архива

ЦАМТО, 16 февраля. «Рособоронэкспорт» в 2016 году заключил контракты на поставку вооружения и военной техники Индии на сумму более 2 млрд. долл. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил заместитель гендиректора компании Сергей Гореславский.

«По линии «Рособоронэкспорта» в 2016 году подписаны десятки контрактных документов на поставку в Индию продукции военного назначения для всех видов вооруженных сил на общую сумму около 2 млрд. долл.», – сказал С.Гореславский.

Он добавил, что были заключены как достаточно крупные контракты, так и относительно небольшие контракты на поставку запасных частей и комплектующих.

«Вопреки распространенным мифам, «Рособоронэкспорт» никогда не отказывается от контрактов на небольшие суммы, и их общее количество ежегодно достаточно велико», – цитирует «РИА Новости» С.Гореславского.

Касаясь в целом темы продажи российского оружия, С.Гореславский отметил, что военная операция России в Сирии повысила интерес иностранных заказчиков к ракетным системам Club-N и Club-S (экспортные модификации «Калибра»), а также к роботизированным комплексам семейства «Уран».

Он добавил, что из авиационной техники интерес иностранных заказчиков вызывают многоцелевые и боевые вертолеты, многоцелевые истребители, истребители-бомбардировщики, беспилотные летательные аппараты.

По словам замглавы «Рособоронэкспорта», спрос на российское оружие и технику возрос, поскольку они «показали себя как надежное, качественное и безотказное оружие, способное успешно выполнять задачи в реальных боевых условиях», – передает «РИА Новости».