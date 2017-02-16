Холдинг «Вертолеты России» продолжает обеспечивать загрузку «Севастопольского авиационного предприятия»
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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ЦАМТО, 16 февраля. Глава Севастополя Дмитрий Овсянников и генеральный директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский посетили ГУП «Севастопольское авиационное предприятие» (САП). Они оценили ситуацию на авиаремонтном заводе и обсудили перспективы развития его производственной базы.
Д.Овсянников отметил, что правительство города, в первую очередь, заинтересовано в равномерной загрузке мощностей предприятия и его техническом перевооружении. «Важно, что холдинг «Вертолеты России» готов нам оказывать содействие. Ключевая задача Севастопольского авиапредприятия – своевременное исполнение заказов, что позволит обеспечить его устойчивую работу и реализацию обязательств перед сотрудниками», – подчеркнул глава города.
Он сообщил, что объем заказов САП на текущий момент составляет около 250 млн. руб., однако для полной загрузки мощностей предприятия требуется больший объем заказов.
В 2017 году холдинг «Вертолеты России» планирует предоставить САП ряд контрактов на ремонт авиационной техники на общую сумму до 600 млн. руб. Вместе с тем, руководству севастопольского авиапредприятия предстоит решить задачи укрепления кадрового потенциала и улучшения производственных показателей.
«С директором Севастопольского авиаремонтного предприятия мы договорились, что он подготовит план развития персонала, который будет гармонизировать с загрузкой. Холдинг «Вертолеты России» готов обеспечить увеличение загрузки предприятия по сравнению с предыдущими периодами, вопрос в возможностях САПа обеспечить выполнение контрактов в срок», – отметил генеральный директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «Вертолеты России».
16.02.2017
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