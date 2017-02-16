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Презентация медалей Всемирных военных игр пройдет в ТАСС 20 февраля

17.02.2017 ИТАР-ТАСС 175 0
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Начальник ЦСКА Михаил Барышев
Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Также в этот день будет представлена форма российских спортсменов, в которой они выступят на домашнем турнире в Сочи

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Презентация наград III зимних Всемирных военных игр Сочи-2017 состоится 20 февраля на площадке информационного агентства ТАСС. Об этом на встрече с журналистами сообщил начальник ЦСКА Михаил Барышев.

"Уже совсем скоро, а если быть более точным, то 20 февраля в ТАСС мы презентуем форму наших спортсменов и медали зимних Всемирных военных игр", - сказал Барышев.

Также начальник ЦСКА выразил уверенность, что российские спортсмены приложат все усилия, чтобы завоевать на домашнем турнире как можно больше наград.

"Медальный план у нас существует, но озвучивать его не буду. Наша сборная никогда не опускались ниже четвертого места. А на Военных играх в Сочи, уверен, наши спортсмены приложат максимум усилий, чтобы завоевать максимум медалей", - сказал Барышев.

Зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.

16.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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Россия

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