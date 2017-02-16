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Пушков ожидает, что Мюнхенская конференция пройдет "с позиции разума"

17.02.2017 РИА Новости 185 0
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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Источник: Sharij.net

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Мюнхенская конференция не даст никаких результатов, если пройдет "не с позиции разума".

Если в этом году Мюнхенская конф. пройдет с позиции силы, а не с позиции разума, она даст те же рез-ты, что и две предыдущие. Т.е., никаких.

- Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 февраля 2017 г.

Более 500 высокопоставленных политиков и экспертов со всего мира примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля в отеле Байеришер Хоф. Среди гостей конференции, подтвердивших свое участие: генсек ООН Антонио Гутерреш, глава Европейского совета Дональд Туск, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Петр Порошенко, президент Афганистана Ашраф Гани.

В конференции также примет участие большая делегация из США во главе с вице-президентом Майклом Пенсом. В нее войдут министры обороны и национальной безопасности Джеймс Мэттис и Джон Келли, а также представители новой администрации и Конгресса.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. В настоящее время это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира (участников НАТО и Евросоюза, а также государств, играющих важную роль на мировой арене - России, Китая, Японии, Индии и других).

16.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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