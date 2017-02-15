Трамп назвал преступлением утечки в СМИ о "связях с российской разведкой"
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Дональд Трамп
Источник: AP Photo/ Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал утечки в СМИ о "связях с российской разведкой" преступлением.
"Некоторые документы разведки "утекают". Это преступные действия, преступление. Это продолжается долго еще до меня (до президентства Трампа - ред.), но сейчас это реально происходит", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
По его словам, он считает, что таким образом демократы реагируют на поражение Хиллари Клинтон на выборах.
Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.
Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.
15.02.2017
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