РФ примет участие в разработке индийского истребителя 5-ого поколения AMCA
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Макет индийского перспективного боевого самолета АМСА
Источник: DRDO
БАНГАЛОР (Индия), 16 фев - РИА Новости. РФ примет участие в индийском проекте среднего истребителя пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), заявил журналистам в четверг директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
"Мы, несомненно, примем участие в этом проекте. Как только мы увидим техническое задание, мы определим самолет, который будет участвовать в тендере. Мы можем предложить последнюю модернизацию МиГ-31, МиГ-35, совсем новый ПАК ФА и модернизированную версию Су-30МКИ", - сказал Кладов.
В 2014 году, как сообщали СМИ, Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии приступила к проектированию перспективного истребителя пятого поколения AMCA. По заявлению компании, разработку предполагалось завершить в 2018 году.
Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.
16.02.2017
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forumow
2356
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№1
17.02.2017 08:08
Цитата
Мы, несомненно, примем участие в этом проекте. Как только мы увидим техническое задание, мы определим самолет, который будет участвовать в тендере. Мы можем предложить последнюю модернизацию МиГ-31, МиГ-35, совсем новый ПАК ФА и модернизированную версию Су-30МКИ", - сказал КладовИМХО чинуша не понял о чём идёт речь. Походу он думает что AMCA это очередной тендер вроде MMRCA (на закупку и организацию лицензионного производства 126 средних многоцелевых истребителей, в котором победил "Рафаль").
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Воин3Dдоп
385
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№2
17.02.2017 09:02
Цитата, forumow сообщ. №1
ИМХО чинуша не понял о чём идёт речь. Походу он думает что AMCA это очередной тендер вроде MMRCA (на закупку и организацию лицензионного производства 126 средних многоцелевых истребителей, в котором победил "Рафаль").Да все он понял, просто сделал морду кирпичом и обозначил границы в которых будет очеречено это сотрудничество:
-хотите участвуйте в нашей программе пятого поколения, вкладывайте средства, на выходе получите самолет пятого поколения (к критическим технологиям пятого поколения вам никто доступа не даст в рамках совместной разработки);
- не хотите, получите технологии 4+ с прицепом в качестве готовых самолетов.
Кто им технологии пятого поколения сможет предоставить? По факту только мы или американцы. Вы американцев на этом тендере увидите? Уверяю, что там они будут тоже без пятого поколения, а 4+ в их варианте не вариант для Индии. Так что ребят грамотно заводят в стойло. Побрыкаются и будут платить за самолет пятого поколения в рамках совместного проекта. Потому как, у китайцев на подходе самолет пятого поколения, они могут поделиться с Пакистаном, плюс Пакистан может приобрести С-400. Куда им деваться?
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