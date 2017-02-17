РФ примет участие в разработке индийского истребителя 5-ого поколения AMCA

Воин3Dдоп 385

№2 17.02.2017 09:02 forumow сообщ. №1 Цитата, ИМХО чинуша не понял о чём идёт речь. Походу он думает что AMCA это очередной тендер вроде MMRCA (на закупку и организацию лицензионного производства 126 средних многоцелевых истребителей, в котором победил "Рафаль"). Да все он понял, просто сделал морду кирпичом и обозначил границы в которых будет очеречено это сотрудничество:

-хотите участвуйте в нашей программе пятого поколения, вкладывайте средства, на выходе получите самолет пятого поколения (к критическим технологиям пятого поколения вам никто доступа не даст в рамках совместной разработки);

- не хотите, получите технологии 4+ с прицепом в качестве готовых самолетов.

Кто им технологии пятого поколения сможет предоставить? По факту только мы или американцы. Вы американцев на этом тендере увидите? Уверяю, что там они будут тоже без пятого поколения, а 4+ в их варианте не вариант для Индии. Так что ребят грамотно заводят в стойло. Побрыкаются и будут платить за самолет пятого поколения в рамках совместного проекта. Потому как, у китайцев на подходе самолет пятого поколения, они могут поделиться с Пакистаном, плюс Пакистан может приобрести С-400. Куда им деваться? Да все он понял, просто сделал морду кирпичом и обозначил границы в которых будет очеречено это сотрудничество:-хотите участвуйте в нашей программе пятого поколения, вкладывайте средства, на выходе получите самолет пятого поколения (к критическим технологиям пятого поколения вам никто доступа не даст в рамках совместной разработки);- не хотите, получите технологии 4+ с прицепом в качестве готовых самолетов.Кто им технологии пятого поколения сможет предоставить? По факту только мы или американцы. Вы американцев на этом тендере увидите? Уверяю, что там они будут тоже без пятого поколения, а 4+ в их варианте не вариант для Индии. Так что ребят грамотно заводят в стойло. Побрыкаются и будут платить за самолет пятого поколения в рамках совместного проекта. Потому как, у китайцев на подходе самолет пятого поколения, они могут поделиться с Пакистаном, плюс Пакистан может приобрести С-400. Куда им деваться?