Севастьянов: российское оружие зарекомендовало себя на Ближнем Востоке



Истребитель Су-35

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС, архив Истребитель Су-35Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российское оружие отлично зарекомендовало себя на Ближнем Востоке в ходе проведения антитеррористических операций последних лет, поэтому Рособоронэкспорт ожидает повышенный интерес иностранных заказчиков к истребителю Су-35, вертолету Ка-52 и ЗРС С-400, заявил заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов.

АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") организует российскую экспозицию на Международной оборонной выставке "Айдекс-2017", которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 23 февраля. Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его заместителем назначен заместитель директора ФСВТС России Алексей Фролкин. Главой объединенной делегации госкорпорации "Ростех" и АО "Рособоронэкспорт" назначен индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов, руководителем делегации АО "Рособоронэкспорт" - Севастьянов.

"Ближний Восток традиционно рассматривается Россией как один из важнейших в плане военно-технического сотрудничества регионов. Рособоронэкспорт предлагает на этом рынке как самые современные образцы вооружения и военной техники, так и услуги по модернизации уже имеющейся техники советского и российского производства. Российское оружие отлично зарекомендовало себя на Ближнем Востоке, в том числе и в ходе антитеррористических операций последних лет", - сказал Севастьянов, слова которого процитировала в четверг пресс-служба компании-спецэкспортера.

Он также отметил, что специалисты Рособоронэкспорта ожидают повышенный интерес иностранных заказчиков к целому ряду образцов новейшей российской продукции военного назначения, среди которых "многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносный зенитный ракетный комплекс "Игла-С".

Вниманию представителей военно-морских сил стран региона в числе других образцов будут представлены патрульный катер проекта 14310 "Мираж" и скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".

В ходе "Айдекс-2017" специалисты "Рособоронэкспорта" запланировали обширную деловую программу. Ожидаются встречи с представителями военно-политического руководства и бизнес-сообщества ближневосточного региона, Африки, Юго-Восточной Азии и Евросоюза.