В "Ростехе" рассказали, когда Индия получит комплексы С-400
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Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа
Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС
БАНГАЛОР (Индия), 16 фев - РИА Новости. Поставки новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Индию могут начаться через два-три года после подписания контракта, заявил журналистам в четверг директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
Как сообщали в ФСВТС, контракт планируется подписать до конца этого года.
"Пока что невозможно говорить о сроках, все будет зависеть от загрузки предприятия-производителя - "Алмаз-Антей", поскольку поставки для Минобороны РФ выполняются в первую очередь. Но, исходя из опыта выполнения подобных контрактов, поставки могут начаться в течение двух-трех лет после подписания", - сказал Кладов на выставке в Бангалоре (Индия).
Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.
16.02.2017
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