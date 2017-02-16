РФ планирует принять участие в тендере на поставку Индии систем ПВО



Боевая машина 9А331-1 зенитного ракетного комплекса 9К331 "Тор-М1" греческой армии, 2007 год. Боевая машина 9А331-1 использует семикатковое шасси ГМ-5955 производства ОАО "Метровагонмаш" (Мытищи)

Источник: www.armyrecognition.com/forum Боевая машина 9А331-1 зенитного ракетного комплекса 9К331 "Тор-М1" греческой армии, 2007 год. Боевая машина 9А331-1 использует семикатковое шасси ГМ-5955 производства ОАО "Метровагонмаш" (Мытищи)Источник: www.armyrecognition.com/forum

Россия также примет участие в проекте создания индийского самолета пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft, сообщил представитель ГК "Ростех" Виктор Кладов

БАНГАЛОР (Индия), 16 февраля. /ТАСС/. Россия планирует принять участие в тендере на поставку Индии систем противовоздушной обороны и предложит зенитный ракетный комплекс семейства "Тор". Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"У них сейчас выходит тендер на поставку средних систем (ПВО). Если он под "Тор" подходит, мы предложим "Тор", - сказал он.

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс семейства "Тор" предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. "Тор" способен прикрывать важные административные, экономические и военные объекты, а также первые эшелоны сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов.

Создание самолета AMCA

Россия примет участие в проекте создания индийского самолета пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), сообщил также Кладов.

"Мы точно будем участвовать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным открытых источников, работа над проектом AMCA началась в 2008 году. Предполагается, что многоцелевой истребитель заменит в ВВС Индии целый ряд самолетов. В СМИ сообщалось, что первый полет намечен на 2023-2024 годы.