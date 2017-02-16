Россия примет участие в проекте создания индийского самолета 5-го поколения AMCA



Модель перспективного истребителя Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA)

Источник: militaryparitet.com Модель перспективного истребителя Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA)Источник: militaryparitet.com

Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов

БАНГАЛОР /Индия/, 16 февраля. /ТАСС/. Россия примет участие в проекте создания индийского самолета пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), сообщил журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Мы точно будем участвовать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.