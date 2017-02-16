Россия примет участие в проекте создания индийского самолета 5-го поколения AMCA
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Новые разработки
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Модель перспективного истребителя Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA)
Источник: militaryparitet.com
Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов
БАНГАЛОР /Индия/, 16 февраля. /ТАСС/. Россия примет участие в проекте создания индийского самолета пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), сообщил журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
"Мы точно будем участвовать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
16.02.2017
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