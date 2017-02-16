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Спецстрой России ликвидируют до 1 октября 2017 года

17.02.2017 ИТАР-ТАСС 157 0
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Спецстрой России
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Источник: http://spetsstroy.ru/

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Спецстрой России будет ликвидирован до 1 октября 2017 года, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

"Завершить ликвидационные мероприятия по упразднению Спецстроя России до 1 октября 2017 года", - говорится в документе.

Председателем ликвидационной комиссии назначена Марина Балакирева - заместитель руководителя департамента строительства Минобороны России.

Распоряжением правительства Минобороны России совместно с другими заинтересованными ведомствами поручено в семидневный срок утвердить состав ликвидационной комиссии, а в двухнедельный срок - смету расходов на ликвидацию Спецстроя.

Этим же распоряжением Росимуществу поручено оформить до 20 сентября 2017 года за Минобороны имущество, закрепленное на праве оперативного управления за упраздняемым Спецстроем.

Как сообщил в декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу, вместо ликвидированного Спецстроя создается восемь ФГУПов, которые будут строить только специальные объекты Минобороны РФ.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Спецстрой России
Персоны
Шойгу Сергей

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