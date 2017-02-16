Спецстрой России ликвидируют до 1 октября 2017 года
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Логотип Спецстроя России
Источник: http://spetsstroy.ru/
Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Спецстрой России будет ликвидирован до 1 октября 2017 года, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.
"Завершить ликвидационные мероприятия по упразднению Спецстроя России до 1 октября 2017 года", - говорится в документе.
Председателем ликвидационной комиссии назначена Марина Балакирева - заместитель руководителя департамента строительства Минобороны России.
Распоряжением правительства Минобороны России совместно с другими заинтересованными ведомствами поручено в семидневный срок утвердить состав ликвидационной комиссии, а в двухнедельный срок - смету расходов на ликвидацию Спецстроя.
Этим же распоряжением Росимуществу поручено оформить до 20 сентября 2017 года за Минобороны имущество, закрепленное на праве оперативного управления за упраздняемым Спецстроем.
Как сообщил в декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу, вместо ликвидированного Спецстроя создается восемь ФГУПов, которые будут строить только специальные объекты Минобороны РФ.
16.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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