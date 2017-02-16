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Германия планирует реализовать несколько программ по совместной эксплуатации военных самолетов со странами НАТО

17.02.2017 ЦАМТО 116 0
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ВТС Airbus A400M
Военно-транспортный самолет Airbus A400M, 12.05.2015
Источник: Marcelo Del Pozo / Reuters

ЦАМТО, 16 февраля. Германия планирует на этой неделе начать переговоры по программе создания совместно с Францией парка военно-транспортных самолетов C-130J, а также присоединиться к совместному приобретению парка самолетов-заправщиков A-330 под эгидой Нидерландов.

Как сообщили «Рейтер» источники в Министерстве обороны Германии, эти и ряд других инициатив с участием Норвегии, Румынии и Чехии являются частью программы расширения европейского сотрудничества в области обороны, которая будет объявлена на ближайшей встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.


Данные решения принимаются в Германии и других странах-членах НАТО в связи с ростом давления со стороны Соединенных Штатов, которые требуют увеличить расходы на оборону и достичь цели НАТО довести их до 2% ВВП для каждой страны.


Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе подтвердила, что намерение по совместному с Францией использованию парка C-130J вызвано требованиями США, хотя данный план впервые начал прорабатываться еще в октябре прошлого года.


Как ожидается, Германия может приобрести от четырех до шести самолетов C-130J компании «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) и совместно их эксплуатировать с четырьмя аналогичными самолетами, недавно заказанными Францией.


Осведомленный с программой источник заявил, что Франция планирует закупить дополнительно еще несколько самолетов C-130J в ближайшие годы.


Также необходимо напомнить, что на прошлой неделе Германия объявила о начале переговоров с несколькими странами, в том числе с Чехией и Швейцарией, относительно совместной эксплуатации 13 военно-транспортных самолетов A-400M, которые ранее Берлин планировал продать на вторичном рынке для сокращения эксплуатационных расходов.

16.02.2017
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Страны
Германия
Нидерланды
Норвегия
Румыния
США
Франция
Чехия
Швейцария
Продукция
A400M
C-130
Компании
Lockheed-Martin
NATO

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