Новая российская ракета "Сармат" станет убийцей американской ПРО? (The National Interest, США)



Пуск ракеты-носителя РС-20

Источник: © Сергей Казак/ТАСС Пуск ракеты-носителя РС-20Источник: © Сергей Казак/ТАСС

Российские средства массовой информации недавно заявили, что новая межконтинентальная ракета РС-28 "Сармат" сможет преодолевать даже самые эффективные системы американской противоракетной обороны. Но насколько они правы? Россия утверждает, что эта тяжелая МБР, создаваемая в рамках модернизации стратегических ядерных сил, может разрушить территорию "размером с Канзас или Францию". Возможно, они имеют в виду то обстоятельство, что данная ракета может доставлять боезаряд к цели не по традиционной траектории через Северный полюс, а по новому маршруту - через Южный полюс. А может, это типичная для русских игра на публику в попытке запугать других. Хотя РС-28 несомненно заставит американских военных стратегов задуматься о ядерной модернизации, руководство США из-за таких преувеличений вряд ли бросится спасаться в атомные бомбоубежища.

Для начала, американские системы дальнего обнаружения ракет не слепы и смогут засечь их приближение с южного направления, поскольку у США на восточном и западном побережье есть РЛС, обеспечивающие обзор на удалении до 5 500 километров к югу от Северной Америки. Кроме того, у Соединенных Штатов имеются эффективные системы дальнего обнаружения космического базирования, которые фиксируют ракетные пуски. Русские никак не смогут нанести внезапный удар, уничтожив американские ракеты на земле и обезглавив органы политического руководства. В любом случае, у США в море всегда есть достаточное количество подводных лодок с баллистическими ракетами, которые сумеют нанести сокрушительный удар возмездия.

Русские утверждают, что их цель заключается в том, чтобы преодолеть американскую ПРО. Но в этом случае нет нужды запускать ракеты окольным путем через Южный полюс, так как американская противоракетная оборона предназначена для защиты от ограниченного ядерного нападения со стороны таких отщепенцев как Северная Корея, а в будущем, возможно, и Ирана. В системе национальной ПРО США всего 30 ракет-перехватчиков наземного базирования, которые размещены на Аляске и в Калифорнии, и обладают весьма сомнительной эффективностью. Они не смогут сорвать массированное ракетно-ядерное нападение России. Поэтому весьма странно то, что русские разрабатывают тяжелые МБР, чтобы преодолевать почти несуществующие системы ПРО. Это говорит о том, что у них нет четких логических обоснований для развертывания такого оружия. Как отмечал мой коллега Род Лайон (Rod Lyon), такая ракета создает динамику дестабилизации, которая вынудит русских в кризисной ситуации нанести удар первыми.

Реальное значение РС-28 "Сармат" заключается в том воздействии, которое она окажет на дебаты по вопросу модернизации американских ядерных сил. Скорее всего, эта ракета начнет поступать на вооружение в будущем году, когда в администрации Трампа наберут силу дебаты по вопросу замены устаревших американских ракет "Минитмен-3". В характерной для себя манере президент Трамп сообщил в Твиттере, что США должны "существенно укрепить и расширить свой ядерный потенциал". А среди американских экспертов идут активные дебаты о разумности концепции применения ракетно-ядерного оружия после предупреждения, а также о целесообразности сохранения МБР наземного базирования. Не совсем понятно, что твит Трампа о ядерном потенциале может означать в реальном мире американского военного планирования, не говоря уже о бюджетных ассигнованиях. Однако модернизация российских ракетно-ядерных сил оказывает прямое воздействие на американские решения в сфере ядерной политики.

Если Соединенные Штаты решат сохранить свою "триаду" в составе МБР наземного базирования, стратегических бомбардировщиков и подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), то развертывание РС-28 может заставить США по-новому взглянуть на мобильные ракеты наземного базирования, о которых в последний раз говорили в эпоху Рейгана, когда рассматривался вопрос о размещении ракет МХ. В итоге Пентагон может перейти на новый вариант, отказавших от уязвимых ракет шахтного базирования. Дело в том, что именно уязвимость МБР в шахтах потребовала разработки концепции нанесения быстрого ответного удара по предупреждению, чтобы обеспечить эффективность американских сил ядерного сдерживания. Это увеличивает риск непреднамеренной ядерной войны, особенно в связи с тем, что настойчивая разработка в России МБР с разделяющимися головными частями индивидуального наведения грозит эскалацией в случае кризиса.

В ходе этих дебатов особое внимание надо уделить снижению риска уничтожения одной или двух составляющих ядерной триады (подводные лодки с баллистическими ракетами в основном неуязвимы), а также политического руководства и систем управления. С учетом этого было бы проще воспользоваться возникающей возможностью и отказаться от традиционной триады, отдав предпочтение двухкомпонентной структуре ядерных сил в составе неуязвимых подводных лодок с баллистическими ракетами и бомбардировщиков. При этом следует иметь в виду, что в конце 2020-х годов в вооруженные силы должны начать поступать бомбардировщики В-21 Raider в количестве 100 единиц. Если избавиться от МБР наземного базирования, Соединенные Штаты смогут отказаться от рискованной стратегии нанесения ответного удара по предупреждению, потому что большая часть американских ядерных боезарядов будет находиться в безопасности на борту подводных лодок, обнаружить которые в море практически невозможно. Далее, ядерные бомбардировщики можно рассредоточить, что также понизит их уязвимость. Соединенные Штаты могут также принять меры по защите политического руководства, и это еще больше ослабит возможности РС-28 по нанесению эффективного первого удара по США.

В конечном итоге у больших российских ракет останется очень мало целей для поражения. Как это ни парадоксально, ракета "Сармат" может привести к давно назревшим изменениям в американской ядерной стратегии и в структуре ядерных сил. Это укрепит силы сдерживания США, а российские РВСН станут менее эффективными.

Малкольм Дэвис (Malcolm Davis)