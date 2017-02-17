Новая российская ракета "Сармат" станет убийцей американской ПРО? (The National Interest, США)
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Пуск ракеты-носителя РС-20
Источник: © Сергей Казак/ТАСС
Российские средства массовой информации недавно заявили, что новая межконтинентальная ракета РС-28 "Сармат" сможет преодолевать даже самые эффективные системы американской противоракетной обороны. Но насколько они правы? Россия утверждает, что эта тяжелая МБР, создаваемая в рамках модернизации стратегических ядерных сил, может разрушить территорию "размером с Канзас или Францию". Возможно, они имеют в виду то обстоятельство, что данная ракета может доставлять боезаряд к цели не по традиционной траектории через Северный полюс, а по новому маршруту - через Южный полюс. А может, это типичная для русских игра на публику в попытке запугать других. Хотя РС-28 несомненно заставит американских военных стратегов задуматься о ядерной модернизации, руководство США из-за таких преувеличений вряд ли бросится спасаться в атомные бомбоубежища.
Для начала, американские системы дальнего обнаружения ракет не слепы и смогут засечь их приближение с южного направления, поскольку у США на восточном и западном побережье есть РЛС, обеспечивающие обзор на удалении до 5 500 километров к югу от Северной Америки. Кроме того, у Соединенных Штатов имеются эффективные системы дальнего обнаружения космического базирования, которые фиксируют ракетные пуски. Русские никак не смогут нанести внезапный удар, уничтожив американские ракеты на земле и обезглавив органы политического руководства. В любом случае, у США в море всегда есть достаточное количество подводных лодок с баллистическими ракетами, которые сумеют нанести сокрушительный удар возмездия.
Русские утверждают, что их цель заключается в том, чтобы преодолеть американскую ПРО. Но в этом случае нет нужды запускать ракеты окольным путем через Южный полюс, так как американская противоракетная оборона предназначена для защиты от ограниченного ядерного нападения со стороны таких отщепенцев как Северная Корея, а в будущем, возможно, и Ирана. В системе национальной ПРО США всего 30 ракет-перехватчиков наземного базирования, которые размещены на Аляске и в Калифорнии, и обладают весьма сомнительной эффективностью. Они не смогут сорвать массированное ракетно-ядерное нападение России. Поэтому весьма странно то, что русские разрабатывают тяжелые МБР, чтобы преодолевать почти несуществующие системы ПРО. Это говорит о том, что у них нет четких логических обоснований для развертывания такого оружия. Как отмечал мой коллега Род Лайон (Rod Lyon), такая ракета создает динамику дестабилизации, которая вынудит русских в кризисной ситуации нанести удар первыми.
Реальное значение РС-28 "Сармат" заключается в том воздействии, которое она окажет на дебаты по вопросу модернизации американских ядерных сил. Скорее всего, эта ракета начнет поступать на вооружение в будущем году, когда в администрации Трампа наберут силу дебаты по вопросу замены устаревших американских ракет "Минитмен-3". В характерной для себя манере президент Трамп сообщил в Твиттере, что США должны "существенно укрепить и расширить свой ядерный потенциал". А среди американских экспертов идут активные дебаты о разумности концепции применения ракетно-ядерного оружия после предупреждения, а также о целесообразности сохранения МБР наземного базирования. Не совсем понятно, что твит Трампа о ядерном потенциале может означать в реальном мире американского военного планирования, не говоря уже о бюджетных ассигнованиях. Однако модернизация российских ракетно-ядерных сил оказывает прямое воздействие на американские решения в сфере ядерной политики.
Если Соединенные Штаты решат сохранить свою "триаду" в составе МБР наземного базирования, стратегических бомбардировщиков и подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), то развертывание РС-28 может заставить США по-новому взглянуть на мобильные ракеты наземного базирования, о которых в последний раз говорили в эпоху Рейгана, когда рассматривался вопрос о размещении ракет МХ. В итоге Пентагон может перейти на новый вариант, отказавших от уязвимых ракет шахтного базирования. Дело в том, что именно уязвимость МБР в шахтах потребовала разработки концепции нанесения быстрого ответного удара по предупреждению, чтобы обеспечить эффективность американских сил ядерного сдерживания. Это увеличивает риск непреднамеренной ядерной войны, особенно в связи с тем, что настойчивая разработка в России МБР с разделяющимися головными частями индивидуального наведения грозит эскалацией в случае кризиса.
В ходе этих дебатов особое внимание надо уделить снижению риска уничтожения одной или двух составляющих ядерной триады (подводные лодки с баллистическими ракетами в основном неуязвимы), а также политического руководства и систем управления. С учетом этого было бы проще воспользоваться возникающей возможностью и отказаться от традиционной триады, отдав предпочтение двухкомпонентной структуре ядерных сил в составе неуязвимых подводных лодок с баллистическими ракетами и бомбардировщиков. При этом следует иметь в виду, что в конце 2020-х годов в вооруженные силы должны начать поступать бомбардировщики В-21 Raider в количестве 100 единиц. Если избавиться от МБР наземного базирования, Соединенные Штаты смогут отказаться от рискованной стратегии нанесения ответного удара по предупреждению, потому что большая часть американских ядерных боезарядов будет находиться в безопасности на борту подводных лодок, обнаружить которые в море практически невозможно. Далее, ядерные бомбардировщики можно рассредоточить, что также понизит их уязвимость. Соединенные Штаты могут также принять меры по защите политического руководства, и это еще больше ослабит возможности РС-28 по нанесению эффективного первого удара по США.
В конечном итоге у больших российских ракет останется очень мало целей для поражения. Как это ни парадоксально, ракета "Сармат" может привести к давно назревшим изменениям в американской ядерной стратегии и в структуре ядерных сил. Это укрепит силы сдерживания США, а российские РВСН станут менее эффективными.
Малкольм Дэвис (Malcolm Davis)
16.02.2017
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Алексей60
1530
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№2
17.02.2017 07:05
А вот сказочных "убийц" демонстрировать не надо, потому как - не на ком!А ПРО на ком демонстрировать предлагаете?
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Павел 1978
7517
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№3
17.02.2017 07:46
а почему бы России не сделать свою эффективную ПРО? Ну, хотя бы аналог "Иджис"? Не выходит...а почему бы Украине не сделать?
Ведь что-то уже можно сделать за 25 лет?
Ведь при СССР Вы делали многое.
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Стальнов И.П.
135
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№4
17.02.2017 08:20
Ну что можно взять с хулио, как были они укропы скачущие, майданутые ХУ..., так ХУ и остались, ведь весь этот визг идёт от того, что сделать они - запад и сейчас в том числе ху.. ничего не могут, запретить то же. Когда вот так визжит гнилой, тухлый запад то можно сказать прямо - всё правильно делаем и думаю эта ракете будет очень хорошей, ещё много лет будет визжать весь этот свинарник.
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Jon_Silver
57
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№5
17.02.2017 08:50
Цитата, q
И все эти "убийцы" уде давно заржавели даже в виде гвоздей, а авианосцы - в строю!А нам кремлевская пропаганда трубит, что украинцы авианосец "Ульяновск" на металл порезали... Оказывается в строю он!
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maxville
481
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№6
17.02.2017 09:13
а почему бы России не сделать свою эффективную ПРО? Ну, хотя бы аналог "Иджис"? Не выходит...
Мужчинко, у нас немного другие цели, мы как-бЭ не играем в политику "идиотов", и не станем утверждать что, например, Эквадор в тайне от всех работает над созданием ЯО, и нам необходимо в Мексике, Бразилии или на Кубе размещать свои, ну какие-нить, А-135, или С500 в перспективе, выстраивать десятки кораблей с этим же оружием на борту и катать их по Атлантическому и Тихому океанам. Штаты работают над мечом, а мы над щитом, периодически обновляя и усовершенствуя "кинжал".
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