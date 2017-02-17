Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России



Сергей Шойгу

Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия готова выстраивать отношения с американской стороной, но попытки диалога с позиции силы бесперспективны, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России - бесперспективны", - сказал Шойгу.

Таким образом министр ответил главе Пентагона Джеймсу Мэттису, заявившему на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой "с позиции силы".

Министр обороны отметил, что ждет, что на встрече начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с его американским коллегой Джозефом Дэнфордом, которая пройдет сегодня в Баку, Москве разъяснят позицию Пентагона.

В столице Азербайджана начальники Генеральных штабов российской и американской стороны планировали обсудить перспективы военного сотрудничества, а также меры по предотвращению инцидентов в ходе совместной деятельности.