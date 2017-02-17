Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Сергей Шойгу
Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия готова выстраивать отношения с американской стороной, но попытки диалога с позиции силы бесперспективны, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России - бесперспективны", - сказал Шойгу.
Таким образом министр ответил главе Пентагона Джеймсу Мэттису, заявившему на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой "с позиции силы".
Министр обороны отметил, что ждет, что на встрече начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с его американским коллегой Джозефом Дэнфордом, которая пройдет сегодня в Баку, Москве разъяснят позицию Пентагона.
В столице Азербайджана начальники Генеральных штабов российской и американской стороны планировали обсудить перспективы военного сотрудничества, а также меры по предотвращению инцидентов в ходе совместной деятельности.
16.02.2017
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Хулио Петрович
193
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№1
17.02.2017 05:34
Смотрю на фото, и в голову приходит сцена из "Иван Васильевич меняет профессию" про приём шведского посла. Как там: "Сдвинь брови!" Полное совпадение смыслов! Там - Иван Васильевич выглядел не натуральным царём, а простым зевакой. И здесь - скано то грозно, только вот подтверждать свои слова можно лишь сдвинутыми бровями. :-)
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Алексей60
1530
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№2
17.02.2017 07:20
Цитата, Хулио Петрович сообщ. №1
Смотрю на фотоИ я смотрю на фото:)
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