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Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России

17.02.2017 РИА Новости 240 2
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия готова выстраивать отношения с американской стороной, но попытки диалога с позиции силы бесперспективны, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России - бесперспективны", - сказал Шойгу.

Таким образом министр ответил главе Пентагона Джеймсу Мэттису, заявившему на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой "с позиции силы".

Министр обороны отметил, что ждет, что на встрече начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с его американским коллегой Джозефом Дэнфордом, которая пройдет сегодня в Баку, Москве разъяснят позицию Пентагона.

В столице Азербайджана начальники Генеральных штабов российской и американской стороны планировали обсудить перспективы военного сотрудничества, а также меры по предотвращению инцидентов в ходе совместной деятельности.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Азербайджан
Россия
США
Компании
NATO
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Шойгу Сергей

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Комментариев 2, отображено с 1 по 2
UA
Хулио Петрович
193
№1
17.02.2017 05:34
Смотрю на фото, и в голову приходит сцена из "Иван Васильевич меняет профессию" про приём шведского посла. Как там: "Сдвинь брови!" Полное совпадение смыслов! Там - Иван Васильевич выглядел не натуральным царём, а простым зевакой. И здесь - скано то грозно, только вот подтверждать свои слова можно лишь сдвинутыми бровями. :-)
-4
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RU
Алексей60
1530
№2
17.02.2017 07:20
Цитата, Хулио Петрович сообщ. №1
Смотрю на фото
И я смотрю на фото:)
+1
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